Viktor Orban critică vehement Uniunea Europeană. Premierul maghiar acuză Bruxelles-ul că "vrea să intre în război"

Autor: Daniel Groza
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 12:49
432 citiri
Viktor Orban, premierul maghiar FOTO X/ Fil Rouge France @FilFrance

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a lansat joi un nou atac la adresa Bruxellesului, criticând discuțiile purtate la Copenhaga pe tema sprijinului acordat Ucrainei.

Acesta susține că statele europene „se pregătesc de război” prin finanțarea Kievului și prin măsurile propuse în cadrul summitului.

„Copenhaga, ziua a doua. Situația este gravă. Propunerile pro-război sunt pe masă. Vor să acorde fonduri UE Ucrainei. Vor să folosească tot felul de trucuri legale pentru a accelera aderarea Ucrainei. Vor să finanțeze transporturi de arme. Toate propunerile arată că Bruxelles-ul vrea să intre în război. Voi susține poziția ungară, dar acest summit dovedește, de asemenea, că următoarele luni vor fi despre amenințarea războiului. Vom avea nevoie de sprijinul întregii noastre comunități politice și al tuturor maghiarilor iubitori de pace”, a transmis Orban pe rețelele de socializare.

Declarațiile liderului ungar vin pe fondul intensificării dezbaterilor europene privind consolidarea sprijinului militar și financiar pentru Ucraina.

