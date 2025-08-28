Cum arată domeniul lui Viktor Orbán: „Monument istoric nu e, unitate agricolă nu e, dar lux în exces există din plin” FOTO/VIDEO

Un videoclip filmat pe domeniul tatălui premierului ungar Viktor Orbán a devenit viral pe Facebook, strângând peste 700.000 de vizualizări. Imaginile, publicate de deputatul independent Ákos Hadházy, cunoscut pentru campaniile sale anticorupție, arată o proprietate somptuoasă, descrisă de acesta drept „un castel de lux” și nu „o fermă modestă”, așa cum susțin oficial proprietarii.

Deputatul a intrat pe domeniu printr-o poartă deschisă

Ákos Hadházy a explicat că a filmat, săptămâna trecută, pe domeniul Hatvanpuszta, situat lângă orașul natal al premierului, Felcsút, la circa 34 de kilometri vest de Budapesta. El susține că a pătruns pe proprietate printr-o poartă deschisă și că „violarea de domiciliu nu putea fi invocată, pentru că însuși prim-ministrul o descrie ca pe o unitate agricolă în construcție”.

„Eu am vrut să-l găsesc pe proprietar și să-l întreb în ce fel asigură accesul public, având în vedere că, pe hârtie, este vorba despre un monument istoric”, a spus Hadházy.

Deși nu l-a întâlnit pe tatăl premierului, Győző Orbán, deputatul a discutat cu grădinarii aflați pe domeniu. La rugămintea lor, acesta a părăsit proprietatea, însă consideră că vizita a fost „utilă”.

„Dacă mai aveam vreo urmă de îndoială că nu e vorba despre o fermă agricolă neterminată, ci despre un complex de lux, acum s-a risipit complet. Poate că imaginile vor convinge și pe alții”, a adăugat el.

Ce a descoperit în interior

Deputatul spune că a reușit să vadă mai multe clădiri, confirmând planurile arhitecturale publicate anterior: o sală de mese și un salon de peste 300 de metri pătrați cu șemineu masiv, apartamente pentru oaspeți, clădiri secundare, două piscine - una pentru adulți și una pentru copii, alei pavate cu piatră scumpă și dotate cu sistem de încălzire, o seră și un parc ornamental cu trandafiri și levănțică.

„Monument istoric nu e, unitate agricolă nu e, dar lux în exces există din plin”, a subliniat Hadházy.

Reacții publice și acuzații de corupție

Videoclipul a generat sute de comentarii critice la adresa premierului ungar. „Orbán și complicii săi construiesc un palat pe banii contribuabililor”, a scris un utilizator, în timp ce altul a sugerat că domeniul ar putea fi transformat într-un spital sau orfelinat.

În replică, ministrul de externe Péter Szijjártó l-a acuzat pe deputat că a încălcat legea intrând fără autorizație pe o proprietate privată.

De-a lungul anilor, presa a relatat că Viktor Orbán folosește conacul Hatvanpuszta drept refugiu privat. Premierul neagă însă că ar fi proprietarul castelului. Tatăl său, Győző Orbán, în vârstă de 84 de ani, a declarat recent pentru tabloidul pro-guvernamental Bors că a cumpărat domeniul în 2011 „pentru a reconstitui o fermă” ridicată acolo în secolul al XIX-lea de un arhiduce habsburg.

Nu sunt primele imagini cu domeniul premierului ungar

Alte imagini, filmate cu drona, au apărut recent pe rețelele sociale arătând opulența în care trăiește familia premierului de la Budapesta.

📸💸 Astonishing new drone footage shows Viktor Orbán's family’s lavish €30M Hatvanpuszta dacha (a former Habsburg estate) and zebras roaming nearby. Each week brings new details, making the mansion resemble Viktor Yanukovych's infamous Mezhyhirya Residence. Video by @Telexhu pic.twitter.com/XxXUkB4ng2 — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) August 11, 2025

The 15-20 billion forint Hatvanpuszta estate was built by @PM_ViktorOrban and his wife. Prime Minister Viktor Orbán’s wife, Anikó Lévai, had million-forint marble tiles in the hundreds-of-square-meter living room replaced because she deemed their shade unsuitable. She ordered… https://t.co/9w8y9KQhJl pic.twitter.com/cJc9MQiGbQ — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) August 28, 2025

