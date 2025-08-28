Cum arată domeniul lui Viktor Orbán: „Monument istoric nu e, unitate agricolă nu e, dar lux în exces există din plin” FOTO/VIDEO

Un videoclip filmat pe domeniul tatălui premierului ungar Viktor Orbán a devenit viral pe Facebook, strângând peste 700.000 de vizualizări. Imaginile, publicate de deputatul independent Ákos Hadházy, cunoscut pentru campaniile sale anticorupție, arată o proprietate somptuoasă, descrisă de acesta drept „un castel de lux” și nu „o fermă modestă”, așa cum susțin oficial proprietarii.
Deputatul a intrat pe domeniu printr-o poartă deschisă
Ákos Hadházy a explicat că a filmat, săptămâna trecută, pe domeniul Hatvanpuszta, situat lângă orașul natal al premierului, Felcsút, la circa 34 de kilometri vest de Budapesta. El susține că a pătruns pe proprietate printr-o poartă deschisă și că „violarea de domiciliu nu putea fi invocată, pentru că însuși prim-ministrul o descrie ca pe o unitate agricolă în construcție”.
„Eu am vrut să-l găsesc pe proprietar și să-l întreb în ce fel asigură accesul public, având în vedere că, pe hârtie, este vorba despre un monument istoric”, a spus Hadházy.
Deși nu l-a întâlnit pe tatăl premierului, Győző Orbán, deputatul a discutat cu grădinarii aflați pe domeniu. La rugămintea lor, acesta a părăsit proprietatea, însă consideră că vizita a fost „utilă”.
„Dacă mai aveam vreo urmă de îndoială că nu e vorba despre o fermă agricolă neterminată, ci despre un complex de lux, acum s-a risipit complet. Poate că imaginile vor convinge și pe alții”, a adăugat el.
Deputatul spune că a reușit să vadă mai multe clădiri, confirmând planurile arhitecturale publicate anterior: o sală de mese și un salon de peste 300 de metri pătrați cu șemineu masiv, apartamente pentru oaspeți, clădiri secundare, două piscine - una pentru adulți și una pentru copii, alei pavate cu piatră scumpă și dotate cu sistem de încălzire, o seră și un parc ornamental cu trandafiri și levănțică.
„Monument istoric nu e, unitate agricolă nu e, dar lux în exces există din plin”, a subliniat Hadházy.
Videoclipul a generat sute de comentarii critice la adresa premierului ungar. „Orbán și complicii săi construiesc un palat pe banii contribuabililor”, a scris un utilizator, în timp ce altul a sugerat că domeniul ar putea fi transformat într-un spital sau orfelinat.
În replică, ministrul de externe Péter Szijjártó l-a acuzat pe deputat că a încălcat legea intrând fără autorizație pe o proprietate privată.
De-a lungul anilor, presa a relatat că Viktor Orbán folosește conacul Hatvanpuszta drept refugiu privat. Premierul neagă însă că ar fi proprietarul castelului. Tatăl său, Győző Orbán, în vârstă de 84 de ani, a declarat recent pentru tabloidul pro-guvernamental Bors că a cumpărat domeniul în 2011 „pentru a reconstitui o fermă” ridicată acolo în secolul al XIX-lea de un arhiduce habsburg.
Alte imagini, filmate cu drona, au apărut recent pe rețelele sociale arătând opulența în care trăiește familia premierului de la Budapesta.
📸💸 Astonishing new drone footage shows Viktor Orbán's family’s lavish €30M Hatvanpuszta dacha (a former Habsburg estate) and zebras roaming nearby. Each week brings new details, making the mansion resemble Viktor Yanukovych's infamous Mezhyhirya Residence. Video by @Telexhu pic.twitter.com/XxXUkB4ng2— Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) August 11, 2025
The 15-20 billion forint Hatvanpuszta estate was built by @PM_ViktorOrban and his wife.
Prime Minister Viktor Orbán’s wife, Anikó Lévai, had million-forint marble tiles in the hundreds-of-square-meter living room replaced because she deemed their shade unsuitable.
She ordered… https://t.co/9w8y9KQhJl pic.twitter.com/cJc9MQiGbQ— Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) August 28, 2025