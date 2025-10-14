Donald Trump, laude deșănțate la adresa unor lideri apropiați. Viktor Orbán a beneficiat de cele mai multe elogii: "Ești fantastic"

Autor: Daniel Groza
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 07:25
Donald Trump, laude deșănțate la adresa unor lideri apropiați. Viktor Orbán a beneficiat de cele mai multe elogii: "Ești fantastic"
La summitul de la Sharm el-Sheikh, președintele american Donald Trump a atras din nou atenția prin declarațiile sale inedite. Liderul de la Washington i-a elogiat pe mai mulți omologi europeni, între care Giorgia Meloni și Viktor Orban, și a făcut comentarii care au stârnit reacții amestecate în presa internațională.

Liderul Statelor Unite a avut cuvinte la superlativ și despre premierul Ungariei, Viktor Orban, arată Antena 3 CNN.

"Ești fantastic. Știu că mulți oameni nu sunt de acord cu mine, dar eu sunt singurul care contează", i-a spus Trump lui Orban, după care a adăugat: "L-am susținut la ultimele alegeri și a câștigat la o diferență de 28 de puncte...Te vei descurca și mai bine de astă dată, dacă vor mai avea alegeri".

Avansuri premierului italian

Trump a abordat-o pe șefa guvernului italian, Giorgia Meloni. "Cine e femeia asta frumoasă?", a spus Trump, în timp ce dădea mâna cu ea.

Cei doi s-au așezat apoi pentru poză, iar liderul american părea că nu vrea să-i mai dea drumul lui Meloni.

El a spus despre șefa guvernului de la Roma că este "un politician de mare succes".

La summit-ul din Egipt, președintele SUA l-a lingușit și pe Mark Carney, premierul actual al Canadei, țară pe care, la începutul mandatului său, intenționa s-o anexeze, conform propriilor sale declarații.

"Apropo, unde e Canada? (Premierul Carney) a spus 'Vreau să fiu acolo' (la summit). Știa de importanța lui. Foarte mulți au realizat asta", a continuat Trump.

Presa internațională notează că, timp de câteva minute, președintele american le-a mulțumit personal mai multor lideri, precum cei din Egipt, Pakistan, Ungaria și Uniunea Europeană.

"Am făcut ceva cu adevărat unic și foarte special. Este, probabil, cel mai bogat și mai puternic grup de națiuni reunite vreodată, ceea ce este un lucru important. Am realizat împreună în ultimele zile o schimbare care este cu adevărat istorică", a afirmat el, cu referire la planul de pace care urmează să fie implementat în Gaza.

