Donald Trump îl primește pe Viktor Orbán la Casa Albă. Premierul maghiar vrea să-l convingă să se întâlnească cu Putin la Budapesta

Viktor Orbán va fi oaspetele președintelui american Donald Trump la Casa Albă pe 7 noiembrie, a anunțat Gergely Gulyás, șeful de cabinet al premierului Ungariei. Întâlnirea are ca scop aprofundarea cooperării între cele două țări în domeniul energetic, militar-industrial, economic și financiar, dar și discutarea unor aspecte strategice legate de pace.

Potrivit lui Gulyás, discuțiile dintre cei doi lideri vor oferi oportunitatea de a face schimb de opinii cu privire la posibilul rezultat al păcii și la agenda care ar putea conduce la summitul americano-rus, menit să contribuie la încheierea războiului din Ucraina, conform Index.hu.

Șeful de cabinet a subliniat că Orbán are un rol semnificativ în promovarea păcii, iar summitul de pace planificat urmează să aibă loc la Budapesta.

Întâlnirea de la Casa Albă este rezultatul unor negocieri îndelungate și reprezintă un pas important în consolidarea relațiilor bilaterale între Ungaria și Statele Unite. Discuțiile se vor concentra nu doar pe cooperarea economică și militară, ci și pe aspecte strategice globale, reflectând importanța Ungariei în contextul european și internațional.

Un alt subiect al discuțiilor ar putea fi importurile de gaz din Rusia, de care Ungaria este dependentă. Donald Trump a cerut țărilor europene să renunțe la gazul Rusiei, însă Viktor Orban a declarat că acest lucru nu este posibil pentru Ungaria.

