Calul nărăvaș trimis de Viktor Orban lui Recep Erdogan. În replică, președintele Ungariei a primit de la omologul turc o limuzină electrică. „1 cal putere pentru 435” VIDEO

Ungaria şi Turcia au încheiat un acord de cooperare strategică de nivel înalt.

Documentul în acest sens a fost semnat de premierul ungar Viktor Orbán şi preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan, luni, la Budapesta.

În declaraţia făcută după semnarea acordului, prim-ministrul maghiar a spus că "marele plan este ca turcii şi maghiarii să fie împreună câştigători ai secolului XXI".

Premierul Ungariei a spus că maghiarii au fost perdanţi ai secolulului anterior, însă acum, planul este ca în secolul XXI să fie câştigători, iar Ungaria caută aliaţi pentru asta. El menţionat că în programul preşedintelui turc se spune că următorii o sută de ani vor aparţine Turciei şi speră că aceasta va deveni o realitate.

Viktor Orbán a mai anunţat că în timpul preşedinţiei ungare a UE, care va începe în a doua parte a anului viitor, Budapesta va face tot posibilul pentru a moderniza uniunea vamală dintre UE şi Turcia şi va sprijini Turcia şi în problema liberalizării vizelor.

Fără Turcia, Ungaria nu este în siguranţă; fără Turcia, nu putem opri migraţia care ameninţă Ungaria, a declarat Orbán.

Cu ocazia vizitei lui Erdogan la Budapesta, cele două ţări au semnat un acord pentru ca anul viitor să poată începe achiziţia de gaze naturale din Turcia, iar şeful diplomaţiei ungare, Peter Sziijjarto, a subliniat rolul Turciei în ceea ce priveşte securitatea Ungariei, inclusiv cea energetică. Despre securitatea energetică, premierul maghiar a punctat că s-a convenit nu numai asupra faptului că Ungaria va achiziţiona gaze naturale care vor tranzita Turcia, ci ca Ungaria să şi cumpere gaze din Turcia.

Premierul ungar menţionat, de asemenea, că până acum, în războiul dintre Ucraina şi Rusia, Turcia este singura care a reuşit să obţină rezultate în privinţa obţinerii păcii şi a unui acord în problema cerealelor.

Preşedintele turc, care a venit la Budapesta pentru reuniunea Consiliului de Cooperare Strategică la Nivel Înalt Maghiaro-Turc, a semnat cu premierul ungar Viktor Orbán o declaraţie politică comună privind parteneriatul strategic prioritar dintre Ungaria şi Turcia.

În plus, mai mulţi miniştri maghiari şi turci au semnat acorduri în domenii ca serviciile sociale, anul inovaţiei maghiaro-turce, cercetarea şi dezvoltarea, apărare naţională şi cooperarea externă, cooperarea în domeniul energiei nucleare, cooperarea în domeniul urgenţelor civile, politica audiovizuală şi comunicarea interguvernamentală.

Cele două ţări sărbătoresc o sută de ani de la înfiinţarea Republicii Turcia şi de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre Ungaria şi Turcia, momentul fiind marcat prin intermediul sezonului cultural maghiaro-turc care începe în 18 decembrie, se desfăşoară în ambele ţări şi durează un an.

Relaţiile dintre Turcia şi Ungaria sunt amicale şi au rădăcini vechi, ambele părţi având intenţia de a le extinde, a subliniat, la rândul său, preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan, la conferinţa de presă susţinută împreună cu premierul Viktor Orbán. Afinitatea culturală dintre Turcia şi Ungaria este foarte puternică, a subliniat Erdogan.

De altfel, Erdogan a primit cadou de la Orban un frumos armăsar negru - „un cadou de la o naţiune ecvestră către o altă naţiune ecvestră”, după cum a precizat Viktor Orban pe Facebook. „A fost o afacere bună. 1 cal putere pentru 435. Bine aţi venit, domnule preşedinte Erdogan în Ungaria!” - i-a urat Viktor Orban oaspetelui turc, făcând aluzie, cu umor, la limuzina electrică, fabricată în Turcia, pe care a primit-o cadou, la rândul său, de la oaspetele său.

Nu se ştie cât de inspirată a fost alegerea cadoului lui Viktor Orban pentru Erdogan, pentru că liderul turc a căzut de pe un cal în 2003.

Recep Tayyip Erdogan a spus că părţile doresc să încurajeze investiţiile reciproce, precum şi investiţiile comune efectuate de către companiile maghiare şi turce într-o ţară terţă, dorind să dezvolte cooperarea şi în domeniul industriei apărării şi al energiei.

Preşedintele Turciei şi-a exprimat, de asemenea, dorinţa ca violenţele din Gaza să se termine cât mai curând posibil, subliniind că este nevoie urgentă de o încetare a focului, lucru pentru obţinerea căruia ţara sa a depus eforturi încă din prima zi a conflictului. Potrivit acestuia, restabilirea graniţelor din 1967 este inevitabilă, la fel şi ca cei din comunitatea internaţională să transmită un mesaj adecvat Israelului, iar astfel, pierderile de vieţi omeneşti să se încheie, a spus Erdogan. Avem încredere că şi Ungaria va face tot ceea ce poate face în acest sens, a spus Recep Tayyip Erdogan.

Este deja a doua vizită pe care o efectuează liderul turc în Ungaria în decurs de patru luni, aceasta fiind prima lui destinaţie externă după ce a fost reales preşedinte.

Ungaria şi Turcia sunt singurele ţări NATO care nu au ratificat aderarea Suediei la alianţa militară. Ungaria încă nu a votat pentru aprobarea intrării Suediei în NATO, aliniindu-se cu Turcia, care a blocat mult timp aderarea Stockholmului şi a blocat procesul chiar şi după ce Erdogan şi-a ridicat veto-ul în iunie. La începutul acestei luni, Erdogan a condiţionat ratificarea de către Turcia a candidaturii Suediei la NATO de aprobarea "simultană" de către Congresul SUA a cererii Ankarei pentru avioane de luptă F-16.

Erdogan şi Orban nu au comentat însă această chestiune la conferinţa de presă, menţionează AFP.

Extinderea NATO a fost discutată în timpul vizitei lui Erdogan, potrivit preşedintei Ungariei, Katalin Novak, care s-a întâlnit, de asemenea, cu liderul turc.

Erdogan a fost primit cu onoruri militare în istorica Piaţă a Eroilor din Budapesta, înainte de a se îndrepta spre întâlnirea cu Novak şi apoi cu Orban.

În ultimii ani, Ungaria a dus o politică de deschidere spre est, nu doar către Rusia, ci şi către China şi ţările din Asia Centrală.

