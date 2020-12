Eurodeputatul ungar Jozsef Szajer a demisionat din FIDESZ dupa ce a participat la "orgia" de la Bruxelles

"Actiunile colegului nostru eurodeputat Jozsef Szajer sunt incompatibile cu valorile familiei noastre politice", a declarat Orban, potrivit ziarului."Nu vom uita, nici repudia cei treizeci de ani ai sai de munca, dar faptele sunt inacceptabile si de neaparat. Dupa acest lucru, el a luat singura decizie adecvata cand a prezentat scuze si a demisionat din functia de membru al Parlamentului European si a parasit Fidesz ", a adaugat Orban.Cotidianul belgian La Derniere Heure a calificat petrecerea drept o "orgie de lockdown". In Belgia , s-a intamplat des ca politia sa intrerupa ''petreceri de lockdown'', care ignora interdictia de circulatie, de la inceputul celei de-a doua serii de masuri de izolare legate de pandemie, introduse in urma cu o luna.De aceasta data, "25 de barbati goi" au fost gasiti "la etajul unui bar" situat in centrul orasului, nu departe de comisariatul central din Bruxelles, conform La Derniere Heure.Unul dintre participanti, membru al Parlamentului European, a incercat sa fuga prin jgheabul de la acoperisul cladirii la sosirea politiei, dar a fost retinut de o patrula venita ca intariri."Barbatul avea sange pe maini, posibil sa se fi ranit in timp ce fugea", a precizat la randul sau Parchetul din Bruxelles, care l-a identificat pe fugar doar cu initialele, S.J., nascut in 1961.Intr-un comunicat dat publicitatii marti, Szajer a confirmat ca s-a folosit de functia sa de eurodeputat in timpul arestarii si a explicat ca a fost apoi condus la domiciliu de politie.Conform parchetului, circa 20 de persoane au fost sanctionate in total. In afara de eurodeputat, in grupul de barbati se aflau si doi diplomati.Jozsef Szajer a mai anuntat, de asemenea, ca a demisionat din Parlamentul European si ca se retrage din viata politica.CITESTE SI: