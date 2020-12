Transformare spectaculoasa a lui Jozsef Szajer, europarlamentarul maghiar prins la orgia gay din Bruxelles

Imagini foto si video cu Jozsef Szajer, europarlamentarul ungur Fidesz care traia o viata dubla, arata o transformare incredibila, fizica, a barbatului familist, vehement militant homofob.Jozsef Szajer nu fusese invitat la petrecerea care i-a pus capat carierei politice de 30 ani."Eu am invitat 10 persoane, i-am rugat pe prietenii mei sa vina doar cei care au trecut peste infectia cu COVID, sa fim siguri ca nu se imbolnaveste nimeni. In final, au aparut 25, pentru ca multi si-au adus si prietenii", a povestit organizatorul petrecerii pentru site-ul de stiri belgian HLN."Si el a facut petreceri", a dezvaluit organizatorul petrecerii despre europarlamentaR."La petrecerile mele, oamenii vin numai pentru sex neprotejat, barbati cu barbati. Femei nu participa. Singurele reguli sunt ca participantii sa nu fie HIV-pozitivi sau bolnavi de Covid-19 si cand ajung se dezbraca in pielea goala", a explicat tanarul.Legat de europarlamentarul maghiar, Manzheley a mai povestit pentru De Standaard ca l-a retinut doar ca "barbatul cu barba" care i s-a prezentat in seara de luni."Nu m-a suparat faptul ca e un europarlamentar care acasa e cunoscut ca homofob, nu ma intereseaza politica. E ipocrizie, dar nu e singurul politician ipocrit", a spus el.CITESTE SI: Cum a relatat presa controlata de Viktor Orban despre orgia gay la care a participat europarlamentarul din partidul premierului ungar