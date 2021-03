Viktor Orban cauta noi aliati in Europa. Apel la partidele de dreapta pentru o noua alianta dupa ce Fidesz a parasit PPE

"Acum sarcina este de a construi dreapta democrata europeana fara PPE", a scris Orban pe pagina sa de Facebook . "PPE a devenit in cele din urma un apendice al stangii europene", a adaugat el.Noua alianta de dreapta europeana luata in considerare de Orban le va oferi un spatiu comun "tuturor cetatenilor europeni care nu vor migranti, multiculturalism, care nu sunt dependenti de mania LGBT, care protejeaza traditiile crestine si respecta suveranitatea nationala", a mai scris el joi pe Facebook.Disputa dintre conducerea PPE si Fidesz dureaza de mai multi ani si s-a acutizat prin insulte adresate fostului presedinte al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, membru al PPE. Politicile lui Orban, care au inclus masuri restrictive privind azilul si o lege privind organizatiile neguvernamentale , au facut ca guvernul sau conservator sa intre in conflict cu alte partide din PPE, dar si cu Comisia Europeana. El insusi a acuzat PPE ca s-a indepartat prea mult de valorile sale conservatoare.Apartenenta Fidesz la PPE a fost suspendata in 2019, iar cei 12 eurodeputati ai sai au parasit miercuri grupul.