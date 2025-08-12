Fotografiile cu domeniul lui Viktor Orbán provocă un nou scandal în Ungaria. "Ferma" premierului maghiar include o grădină zoologică și facilități extravagante

Scandal în Ungaria, după ce deputatul independent Ákos Hadházy a publicat fotografii cu conacul neterminat al premierului Viktor Orbán din Hatvanpuszta, care include o grădină zoologică privată și facilități extravagante. În ciuda afirmațiilor că ar fi doar o fermă a tatălui său, proprietatea ridică semne de întrebare.

Mii de oameni au participat la tururile organizate de Hadházy, iar opoziția promite anchete asupra averii premierului. Scandalul vine pe fondul protestelor recente împotriva unor legi controversate din Ungaria, arată Ukrainska Pravda.

Potrivit lui Gergely Gulyás, ministrul responsabil de Cabinetul Prim-ministrului, este doar o „moșie”, în timp ce Orbán însuși susține că este ferma tatălui său, încă în construcție. Deputatul independent a distribuit și fotografii mai vechi ale proprietății, făcute acum patru ani. El a spus că imaginile au fost făcute de „un muncitor care a fost angajat acolo pentru scurt timp, dar a demisionat rapid pentru că «era dezgustat»”.

Potrivit lui Hadházy, muncitorii din construcții sunt supuși unei reglementări stricte: „telefoanele sunt confiscate de la muncitori, iar aceștia sunt amenințați atunci când intră în incintă”.

Tur la "fermă"

În descrierea sa, fotografiile arată că „un cablu de încălzire a fost instalat sub pavajul parcului, astfel încât, în caz de ninsoare, prim-ministrul să nu fie nevoit să îl curețe singur (pavajul a devenit apoi cel mai scump pavaj posibil)”. Fotografii suplimentare arată un coridor subteran căptușit cu cărămidă care leagă clădirile.

În weekend, Hadházy a organizat chiar și un tur al Hatvanpusztei. În timpul primei astfel de vizite, participanții interesați au putut arunca o privire în teritoriul atent împrejmuit de pe o scară.

Câteva mii de oameni s-au alăturat turului, toți dornici să vadă cu ochii lor dacă deputatul independent avea dreptate: dacă aceasta era într-adevăr o fermă neterminată aparținând tatălui lui Orbán sau mai degrabă un castel în stil baroc pentru fiul lui Orbán - complet cu o bibliotecă, promenadă, capelă, grădină de palmieri, centrală solară, fântâni, un garaj subteran, un iaz și o grădină zoologică privată.

O mamă și-a încurajat fiul de cinci ani să ocolească o coadă de mașini lungă de cel puțin doi kilometri, spunând: „Hai să mergem să vedem zebrele!” Se observă că existau atât de multe animale exotice încât nici măcar un dig de pământ ridicat în grabă, paza poliției, gardurile mobile și ATV-urile nu au fost suficiente pentru a ține zebrele, antilopele și bivolii departe de privitorii curioși.

Constructorii lui Orbán au demolat monumente arhitecturale clasice pentru a construi o reședință rurală în locul lor.

Opoziția vrea anchetă

Péter Magyar, liderul partidului de opoziție Tisza și principalul rival al lui Orbán în următoarele alegeri, a promis deja că, dacă va ajunge la putere, Oficiul de Stat pentru Audit va lansa o anchetă asupra averilor tuturor foștilor membri ai guvernului, oficialilor și rudelor apropiate ale acestora din ultimii douăzeci de ani. El a afirmat că ancheta va acoperi și averea lui Viktor Orbán din Hatvanpuszta.

„Oficiul Național de Recuperare și Protecție a Activelor va putea solicita toate informațiile de la autoritățile de autorizare și de la biroul de protecție a patrimoniului, precum și să intervieveze investitorii și muncitorii angajați la șantierul lui Viktor Orbán,” a declarat Magyar.

