Viktor Orbán dă vina pe geografie pentru faptul că încă mai cumpără petrol rusesc: „Încerc să fiu un om puternic” VIDEO

Autor: Grigore Dobritoiu
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 14:22
729 citiri
Viktor Orbán dă vina pe geografie pentru faptul că încă mai cumpără petrol rusesc: „Încerc să fiu un om puternic” VIDEO
Premierul Ungariei, Viktor Orban FOTO Hepta

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a fost întrebat de ce încă mai cumpără petrol de la ruși, în contextul în care președintele Volodimir Zelenski l-a criticat pentru acest lucru, precizând că liderul de la Budapesta este mai degrabă „de partea Rusiei decât a SUA”. Orban a răspuns că este constrâns de „geografie”, în contextul în care țara sa nu are ieșire la mare și depinde de conducte.

„Nu pot schimba geografia. Încerc să fiu un om puternic, pot schimba politica, dar nu pot schimba geografia. Ungaria este o țară fără ieșire la mare, așa că avem doar conducte. Așa că trebuie să cumpărăm petrol de la ruși”, a afirmat Orban la Copenhaga.

Administrația de la Washington a făcut apel în ultima perioadă la oprirea importurilor de petrol rusesc pentru a nu mai alimenta mașina de război a Moscovei.

În plus, relațiile dintre Ucraina și Ungaria sunt tensionate din cauza unor drone de recunoaștere care au intrat pe teritoriul statului aflat în război, ucrainenii suspectând că Ungaria întreprinde operațiuni de spionaj.

Totodată, Ucraina critică lipsa de susținere din partea Ungariei în ceea ce privește războiul cu Rusia și aderarea la Uniunea Europeană.

Fostul președinte sirian Bashar al-Assad ar fi fost otrăvit la Moscova. Interpolul îl caută după ce noul regim islamist al Siriei a emis un mandat de arestare internațional
Fostul președinte sirian Bashar al-Assad ar fi fost otrăvit la Moscova. Interpolul îl caută după ce noul regim islamist al Siriei a emis un mandat de arestare internațional
Bashar al-Assad, fostul președinte al Siriei, ar fi fost victima unei tentative de otrăvire la Moscova, susține Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, organizație cu sediul la Londra,...
Dronele care încalcă spațiul aerian european „pot fi distruse”. Afirmația categorică a președintelui Emmanuel Macron
Dronele care încalcă spațiul aerian european „pot fi distruse”. Afirmația categorică a președintelui Emmanuel Macron
Dronele care zboară în spațiul aerian european ”pot fi distruse”, anunță joi, 2 octombrie, în marja summitului Comunității Politice Europene (CPE), la Copenhaga, președintele francez...
#Viktor Orban, #Ungaria, #Rusia , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Nu s-au ferit de cuvinte, dupa ce au vazut ca fiica lor s-a logodit la 16 ani
Digi24.ro
Ce este trendul "996" din China, care ameninta sa se raspandeasca si in Europa: "Nu credem in echilibrul dintre munca si viata privata"
Adevarul.ro
De ce s-a intalnit Trump cu generalii armatei americane. Expert: "Premisele catastrofale pe care le evocau unii nu s-au confirmat"

Ep. 139 - Partid nou în România!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. ”Deficiențe grave cu protocoale neaplicate” la Spitalul Sf. Maria din Iași, acuză ministrul Sănătății. Aviz de funcționare emis ilegal VIDEO
  2. Baza de la Deveselu a rămas fără finanțare, după ce SUA au intrat în „shutdown”. Ce se întâmplă cu activitatea militarilor americani din țara noastră
  3. Dronele care perturbă aeroporturile europene ar trebui doborâte. Șeful Ryanair: „Nu am încredere în liderii europeni care stau la ceai și mănâncă biscuiți”
  4. Ministrul Apărării explică de ce România nu intervine în spațiul aerian al Ucrainei: ”Există o linie fină între a ajuta o țară în război și a deveni parte din el”
  5. Cazul care a șocat întreaga lume. Femeia din Australia condamnată la închisoare pe viață după ce și-a otrăvit trei rude contestă sentința
  6. Infestare cu ploșnițe la internatul unui liceu. Toți elevii au fost mutați. DSP: ”Oamenii trebuie să se înveţe din nou cu prevenţia şi să caute unde se duc”
  7. Atac terorist mortal la o sinagogă din Marea Britanie chiar de Yom Kippur, în cea mai sfântă zi din calendarul evreiesc. Doi oameni au fost uciși. Agresorul a fost împușcat de poliție FOTO VIDEO
  8. Elveția pregătește o schimbare radicală a politicii sale de neutralitate. Modifică legea care i-a adus critici uriașe. Încrederea țării „este în joc”, avertizează un ministru
  9. Un deces cauzat de meningită după infecția cu virusul West Nile la Brăila. Alte 4 cazuri confirmate, cu evoluție favorabilă
  10. Viktor Orbán dă vina pe geografie pentru faptul că încă mai cumpără petrol rusesc: „Încerc să fiu un om puternic” VIDEO