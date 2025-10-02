Viktor Orbán dă vina pe geografie pentru faptul că încă mai cumpără petrol rusesc: „Încerc să fiu un om puternic” VIDEO

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a fost întrebat de ce încă mai cumpără petrol de la ruși, în contextul în care președintele Volodimir Zelenski l-a criticat pentru acest lucru, precizând că liderul de la Budapesta este mai degrabă „de partea Rusiei decât a SUA”. Orban a răspuns că este constrâns de „geografie”, în contextul în care țara sa nu are ieșire la mare și depinde de conducte.

„Nu pot schimba geografia. Încerc să fiu un om puternic, pot schimba politica, dar nu pot schimba geografia. Ungaria este o țară fără ieșire la mare, așa că avem doar conducte. Așa că trebuie să cumpărăm petrol de la ruși”, a afirmat Orban la Copenhaga.

Administrația de la Washington a făcut apel în ultima perioadă la oprirea importurilor de petrol rusesc pentru a nu mai alimenta mașina de război a Moscovei.

În plus, relațiile dintre Ucraina și Ungaria sunt tensionate din cauza unor drone de recunoaștere care au intrat pe teritoriul statului aflat în război, ucrainenii suspectând că Ungaria întreprinde operațiuni de spionaj.

Totodată, Ucraina critică lipsa de susținere din partea Ungariei în ceea ce privește războiul cu Rusia și aderarea la Uniunea Europeană.

