Cum a vrut Viktor Orban să îl coopteze pe George Simion în lupta împotriva UE. Planul secret al liderului de la Budapesta, care însă nu a dat roade

Premierul maghiar Viktor Orban ar fi urmărit să îl coopteze pe George Simion ca aliat împotriva UE, dacă liderul AUR ar fi câștigat alegerile prezidențiale, acesta fiind motivul pentru care l-a susținut în luna mai, în ciuda atitudinii antimaghiare, dezvăluie publicația ungară Direkt36, citată de G4Media.

Orban ar fi fost inițial foarte mulțumit de decizia sa politică și a crezut că strategia de a-l apăra pe politicianul român antimaghiar, în celebrul său discurs său de la Abația Tihany, va da roade, apărându-și poziția și în fața colegilor din guvern.

Viktor Orban a crezut că această mișcare va da roade la fel ca atunci când a prezis diverse tendințe internaționale, inclusiv realegerea lui Donald Trump.

Cu toate acestea, a devenit clar că decizia lui Orbán a fost greșită, scrie publicația citată. Liderii partidului de guvernământ ungar Fidesz au fost nevoiți să dea explicații pentru a înlătura senzația că Viktor Orbán s-a întors împotriva UDMR, care făcea campanie împotriva lui Simion.

Mai mult, predicția lui Orban s-a dovedit greșită pentru că Simion a pierdut alegerile prezidențiale din 18 mai în fața lui Nicușor Dan.

Reamintim că Viktor Orbán l-a lăudat pe George Simion într-un discurs din 8 mai pentru că luptă ”pentru o Europă a națiunilor, o Europă creștină, în care vom lupta pentru dreptul nostru de a fi cetățeni europeni”.

În replică, Kelemen Hunor a lansat imediat un mesaj dur la adresa lui George Simion, pe care l-a acuzat că ”este anti-maghiar” și că ”în Valea Uzului a dansat pe mormintele bunicilor noștri”.

