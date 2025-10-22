Guvernul Orban pompează bani în România pentru a cumpăra influență politică. Cine sunt beneficiarii milioanelor de euro dați de Budapesta INVESTIGAȚIE

Guvernul Viktor Orbán a dat 18 milioane de euro, printr-un ONG, către companii din Transilvania, cele mai multe conectate cu UDMR. Printre beneficiarii banilor de la Budapesta se numără un fost consilier local UDMR, soțul unei consiliere județene UDMR, un afacerist care a sponsorizat campaniile electorale ale partidului, precum și asociați ai fostului ministru Tanczos Barna.

În aprilie 2025, Ministerul Afacerilor Externe din Ungaria a alocat 17.971.777 de euro sub formă de sprijin bugetar nerambursabil către 16 companii private din România. Multe dintre ele au legături cu UDMR, rețeaua mergând până la premierul Viktor Orbán, arată o investigație Snoop realizată în parteneriat cu 24.hu, unul dintre cele mai mari site-uri independente din Ungaria.

Ministerul Afacerilor de Externe și al Comerțului din Ungaria, condus de peste un deceniu de Péter Szijjártó, membru Fidesz și om de încredere al premierului Viktor Orbán, nu a publicat detalii despre proiectele în care sunt investiți banii contribuabililor maghiari.

Într-un răspuns la o solicitare Snoop și 24.hu, instituția a transmis că fondurile sunt nerambursabile și că toate informațiile sunt disponibile pe site-ul organizației care gestionează aplicațiile și monitorizează implementarea proiectelor.

La scurt timp după ce a fost contactat ministerul, pe site-ul Pro Economica, fundația care se ocupă frecvent de investițiile guvernamentale maghiare în Transilvania, a apărut lista.

Fundația Pro Economica, ca entitate privată românească, nu intră sub incidența legii maghiare privind transparența fondurilor publice. Dar nici în România nu este obligată să aibă transparență în ce privește cheltuirea fondurilor alocate de Ungaria.

Despre această fundație, unul dintre cele mai importante ziare de opoziție din Ungaria, Vocea Maghiară, a scris că prin intermediul ei pot fi canalizate în Transilvania fonduri publice maghiare în valoare de milioane de euro, iar detaliile rămân ascunse publicului.

Marius Lazurca a acuzat aceeași fundație

În 2019, Marius Lazurca, actualul consilier pe politică externă al președintelui Nicușor Dan, pe atunci ambasador al României la Budapesta, acuza public Ungaria de discriminare, prin favorizarea etnicilor maghiari, și de încălcarea reglementărilor UE prin derularea unui program de finanțare fără un acord guvernamental român.

Fundația, condusă de o fostă consilieră UDMR

Președinte și director executiv al Fundației Pro Economica este Mónika Kozma, fostă consilieră județeană UDMR în Mureș. Președinta Pro Economica nu a răspuns solicitărilor Snoop.

Planul „picătura chinezească”

Experții în relații internaționale consultați de Snoop au explicat că finanțările sunt, în realitate, un mecanism de soft power prin care Viktor Orban își crește influența în România.

Granturile susțin companii și domenii economice strategice din Transilvania. Prin urmare, o parte a economiei locale maghiare devine dependentă de finanțarea de la Budapesta și loială acestei surse. Implicit, îl ajută pe premierul maghiar să-și promoveze viziunile și agenda sa în țară.

Planul de influență al Ungariei în România este unul de tip „picătura chinezească” aplicată constant. Această strategie maghiară este amplificată de o problemă internă gravă: incompetența administrației românești.

În Transilvania, administrația centrală nu reușește să finalizeze investiții cheie sau să se implice eficient. În fața acestui vid administrativ, banii și proiectele Ungariei devin mult mai vizibile și mai eficiente. Practic, România lasă teren liber pentru influența Budapestei.

Dezvoltatorul imobiliar clujean Adam Ambrus

A doua cea mai mare sumă de la Guvernul maghiar – 2,8 milioane de euro – a fost direcționată către societatea Premiot Amera Hotels SRL, care activează în industria hotelieră.

Înființată în 2022, compania îl are ca acționar majoritar (75%) pe cunoscutul dezvoltator imobiliar clujean Adam Ambrus, printr-o altă firmă – Amera Grup SRL.

În 2016, numele lui Adam Ambrus a fost avansat în dosarul de corupție în care Anna Horváth, viceprimarul Clujului de la acea vreme și fost vicepreședinte executiv al UDMR, a fost condamnată definitiv, în 2019, la doi ani de închisoare cu suspendare pentru trafic de influență.

Ambrus a confirmat că a sponsorizat legal campania UDMR Cluj, dar a negat orice favorizare din partea Primăriei.

Anna Horváth și grădinița din Cluj

Ambrus a fost audiat de DNA ca martor în dosarul Annei Horváth. Potrivit declarațiilor și probelor din dosar, publicate de Evenimentul Zilei, omul de afaceri a recunoscut că, înainte de a face donațiile către UDMR, a avut mai multe întâlniri cu funcționari publici din primărie, inclusiv cu Horváth, pe care a rugat-o să urgenteze obținerea unui aviz pentru construirea unei grădinițe private. Timp de un an și jumătate încercase să primească avizul respectiv.

După alegeri, Horváth l-a rugat pe primarul Emil Boc să semneze respectivul aviz pentru ca PUZ-ul grădiniței să fie pus pe ordinea de zi a Consiliului Local, potrivit unui mesaj interceptat de DNA. Acest lucru s-a și întâmplat.

În prezent, Anna Horváth face parte din Consiliul de Administrație al Fundației Pro Economica. Dar numele care apar pe drumul banilor sunt mult mai multe. Continuarea investigației în Snoop.

