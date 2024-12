Viktor Orban, premierul Ungariei, stat membru NATO și al UE, s-a poziționat în ultimii ani drept un contestatar al Ursulei von der Leyen, președinta Comisiei Europene, dar a întreținut și chiar a dezvoltat parteneriate cu Statele Unite ale Americii (SUA), Rusia și China.

Astfel, liderul maghiar s-a întâlnit în repetate rânduri cu Vladimir Putin și cu Xi Jinping, iar relația sa cu Donald Trump, președintele american reales, este binecunoscută.

Potrivit informațiilor prezentate în ultimii ani în presa internațională, Viktor Orban a abordat în mod constant și dezinvolt relația cu cele trei forțe statale, prin discuții în cadrul unor vizite oficiale, fie prin dialoguri telefonice.

La începutul acestei săptămâni, Viktor Orban a făcut o deplasare în Florida, unde s-a întâlnit cu Donald Trump și cu Elon Musk, afaceristul implicat activ în campania președintelui ales al SUA și care va face parte din viitoarea administrație, din ianuarie 2025.

USA today. The future has begun! 🇭🇺🇺🇸

An afternoon in Mar-a-Lago with @realDonaldTrump, @elonmusk and @michaelgwaltz. pic.twitter.com/xYs5q8fqGq