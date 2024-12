Viktor Orban s-a întâlnit cu Donald Trump și Elon Musk la complexul Mar-a-Lago. "Astăzi SUA. Viitorul a început!"

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a avut luni o întâlnire cu Donald Trump și miliardarul Elon Musk la complexul Mar-a-Lago, reședința președintelui ales al SUA, situată în Florida, conform unui anunț făcut de liderul european pe platforma de social media X.

„Astăzi SUA. Viitorul a început! O după-amiază la Mar-a-Lago cu Donald Trump, Elon Musk şi Michael Waltz”, a scris Orban, fără a oferi mai multe detalii, dar publicând mai multe fotografii.

Orban şi Trump s-au întâlnit la Mar-a-Lago şi în iulie, când au discutat despre „posibilităţile de pace”, a declarat un purtător de cuvânt al prim-ministrului maghiar, în timp ce Orban insistă pentru o încetare a focului în Ucraina.

Preşedintele ales Donald Trump l-a ales pe reprezentantul republican Mike Waltz pentru a fi consilierul său pe probleme de securitate naţională, în timp ce miliardarul Elon Musk a devenit o prezenţă aproape nelipsită din anturajul lui Donald Trump.

