Liderul opoziției maghiare se teme că Rusia va interveni în alegerile din Ungaria, pentru a-l menține la putere pe Viktor Orbán

Autor: Daniel Groza
Marti, 19 August 2025, ora 09:12
Liderul opoziției ungare, Peter Magyar, a cerut Rusiei să se abțină de la orice interferență în politica internă a Ungariei, inclusiv campanii de dezinformare sau atacuri cibernetice, ca răspuns la afirmațiile SVR potrivit cărora UE ar căuta să-l înlăture pe premierul Viktor Orbán.

Magyar, rival al lui Orbán, promite să reseteze politica externă a Ungariei și să reducă izolarea față de partenerii occidentali, menținând în același timp relații pragmatice cu Moscova. Alegerile naționale sunt programate pentru 2026, iar Magyar și-a consolidat profilul internațional prin vizita în Ucraina și livrarea de ajutor umanitar în 2024, arată Mediafax.

„Cer o asigurare clară că Rusia se va abține de la orice act care ar putea fi clasificat ca interferență în procesele politice interne ale Ungariei, inclusiv campanii de dezinformare, operațiuni cibernetice sau intimidarea figurilor politice și a cetățenilor”, a scris Magyar pe Facebook.

Rusia acuză UE că vrea să-l schimbe cu orice preț pe Orbán

Luarea de poziție a lui Magyar vine după ce Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a susținut pe 13 august că Comisia Europeană urmărește „schimbarea regimului de la Budapesta” și sprijinirea principalului rival al lui Orbán, Magyar.

„Resurse materiale, administrative, mediatice și de lobby semnificative au fost deja mobilizate în sprijinul lui Magyar”, a afirmat agenția rusă. „Kievul s-a alăturat activ campaniei de demontare a Guvernului ungar la ordinele Bruxelles-ului”.

Magyar a devenit un rival cheie al lui Orbán, promițând să reseteze politica externă a Ungariei și să pună capăt izolării față de partenerii occidentali.

Actualul premier maghiar, al cărui guvern este văzut pe scară largă ca subminând normele democratice, a blocat sau a întârziat ajutorul militar pentru Ucraina, a menținut legături cu președintele rus Vladimir Putin și s-a opus aderării Kievului la UE, avertizând că aceasta ar „distruge” Ungaria.

Budapesta deține drept de veto asupra deciziilor UE, inclusiv în privința extinderii. Ucraina a început negocierile de aderare în iunie 2024, liderii stabilind 2030 ca termen orientativ pentru intrare.

Magyar a vizitat Ucraina în iulie 2024, livrând ajutor umanitar, și a promis „relații pragmatice” cu Moscova, care furnizează Ungariei energie, respingând în același timp orice amestec al Kremlinului.

