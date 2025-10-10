Viktor Orban, surprins la o petrecere într-un local din Cluj-Napoca. Versurile cântate de premierul maghiar VIDEO

Autor: Grigore Dobritoiu
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 09:05
1824 citiri
Viktor Orban, surprins la o petrecere într-un local din Cluj-Napoca. Versurile cântate de premierul maghiar VIDEO
Viktor Orban la Cluj FOTO captură video Facebook Rhédey Café

Viktor Orban a fost filmat într-un restaurant din Cluj-Napoca în timp ce petrecea, cu un pahar în mână, și cânta un cântec în limba maghiară alături de câteva persoane apropiate.

Premierul s-a aflat la Rhédey Café, un local din Piața Unirii din Cluj, care a publicat videoclipul pe Facebook.

„Bine ați venit la Rhédey, domnule prim-ministru! Vă așteptăm cu drag și altă dată!”, scrie în descrierea clipului.

Potrivit Cluj24, Orban cânta versurile unei piese maghiare populare, care în română se traduc: „Noi nu plecăm de aici”.

Premierul Viktor Orban a fost invitat la congresul UDMR, unde va ține un discurs și va avea o întrevedere cu președintele României, Nicușor Dan.

Congresul UDMR are loc vineri, 10 octombrie, în localitatea Juc-Herghelie din județul Cluj.

La eveniment vor lua parte și lideri ai partidelor din coaliția de guvernare.

România rezistă: Slovacia, Ungaria, Cehia merg spre Rusia
România rezistă: Slovacia, Ungaria, Cehia merg spre Rusia
Analiză: Populiștii care vor să taie ajutoarele pentru Ucraina câștigă tot mai mult teren în UE. În Cehia, victoria e a partidului ANO și a lui Andrej Babiš, după ce în campanie au...
Viktor Orbán refuză ca Ungaria să treacă la moneda euro. "Ar fi cea mai strânsă legătură posibilă"
Viktor Orbán refuză ca Ungaria să treacă la moneda euro. "Ar fi cea mai strânsă legătură posibilă"
Premierul ungar Viktor Orbán respinge ideea adoptării monedei euro, susținând că Uniunea Europeană se „dezintegrează” și că Ungaria nu ar trebui să-și lege viitorul mai strâns de...
#Viktor Orban, #Cluj, #Ungaria , #stiri Viktor Orban
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Viktor Orban, surprins petrecand intr-un restaurant din Cluj. "Noi nu plecam de aici"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Profesore, ce masina ai?". Radu Paraschivescu l-a lasat "masca" pe Ilie Dumitrescu si si-a explicat alegerea: "M-am obisnuit"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. ”Un război hibrid început cu mult timp în urmă”. În 2021, pagina “Premierul nostru Călin Georgescu” răspândea aceleași mesaje ultranaționaliste ca Sputnik
  2. Douglas Anderson, investitor american apropiat de Călin Georgescu, implicat în construcția Aeroportului București-Sud. Legăturile sale cu Rusia
  3. Viktor Orban, surprins la o petrecere într-un local din Cluj-Napoca. Versurile cântate de premierul maghiar VIDEO
  4. Ce șanse sunt să fie organizate alegerile noului primar al Capitalei anul acesta. Bolojan a anunțat termenul limită până la care coaliția poate ajunge la un acord
  5. Ce se întâmplă cu trupele americane din România. Răspunsul dat de Oana Țoiu după discuțiile cu șeful diplomației SUA
  6. Ce nu înțeleg cei de la Putere: „Este semnalul unui faliment. Să nu ne mire că actori externi profită să destabilizeze România” ANALIZĂ
  7. Blestemul alegerilor parțiale de la Capitală. Pe cine poate avantaja un număr scăzut de alegători la urne
  8. Bucureștiul rămâne cu Bujduveanu până-n 2026. Condiția ca alegerile pentru primărie să se mai organizeze anul acesta
  9. Ilie Bolojan, despre relația cu Sorin Grindeanu: „Constat atacuri, proiecte de legi care încalcă protocolul coaliției, am încercat să le neglijez”
  10. Relația care a făcut-o pe Ana Birchall consilier prezidenţial la Cotroceni. Premierul Bolojan a recunoscut