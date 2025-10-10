Viktor Orban, surprins la o petrecere într-un local din Cluj-Napoca. Versurile cântate de premierul maghiar VIDEO

Viktor Orban a fost filmat într-un restaurant din Cluj-Napoca în timp ce petrecea, cu un pahar în mână, și cânta un cântec în limba maghiară alături de câteva persoane apropiate.

Premierul s-a aflat la Rhédey Café, un local din Piața Unirii din Cluj, care a publicat videoclipul pe Facebook.

„Bine ați venit la Rhédey, domnule prim-ministru! Vă așteptăm cu drag și altă dată!”, scrie în descrierea clipului.

Potrivit Cluj24, Orban cânta versurile unei piese maghiare populare, care în română se traduc: „Noi nu plecăm de aici”.

Premierul Viktor Orban a fost invitat la congresul UDMR, unde va ține un discurs și va avea o întrevedere cu președintele României, Nicușor Dan.

Congresul UDMR are loc vineri, 10 octombrie, în localitatea Juc-Herghelie din județul Cluj.

La eveniment vor lua parte și lideri ai partidelor din coaliția de guvernare.

Ads