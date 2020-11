Aflat in mijlocul unui scadal european de proportii, dupa ce a blocat bugetul UE, Viktor Orban arunca vina pe miliardarul George Soros

Premierul a calificat omul de afaceri ca cel mai corupt personaj al intregii politici mondiale.Viktor Orban a spus ca George Soros plateste un numar mare de politicieni. El ii corupe cel mai mult pe birocratii de la Bruxelles , care santajeaza si ameninta Ungaria, a adaugat, conform MTI. George Soros a publicat cu cateva zile in urma un text lung in care a dat directive birocratilor de la Bruxelles cu privire la ce au de facut. Acest text a avut o reactie cumpatata din partea reuniunii prim-ministrilor din Uniunea Europeana : ei stiu cum sa solutioneze o disputa si o vor face "pe plan intern", a precizat premierul.El a subliniat ca George Soros ameninta Ungaria si Polonia, deoarece in UE disputele se rezolva prin discutii.In istoria Uniunii nu sunt rare disputele inversunate pe tema bugetului, o consecinta naturala a eforturilor de armonizare a intereselor celor 27 de tari, a punctat Viktor Orban.A reamintit ca, in vara, au decis ca vor rezolva multe probleme dintr-o data. Si-au propus gestionarea crizei, pe care au legat-o de chestiunea bugetului septenal, apoi unii au incercat sa introduca criterii politice, sub eticheta statului de drept. Prin urmare, cei 27 de prim-ministri au pornit pe drumul cel mai greu, acum, insa, trebuie sa ramana pe acest drum. Pana la urma vor cadea de acord, momentan insa vetoul declarat de Ungaria si Polonia aoprit procesul legislativ.Premierul a explicat ca el este "afectat" mult mai mult de faptul ca pot fi propagate minciuni fara scrupule despre Ungaria.Nu este un fenomen iesit din comun, dar acum a atins un nivel pe care el nu l-a mai vazut. George Soros a scris ca alegerile nu au fost secrete in multe localitati din Ungaria. Este de necrezut cate distrugeri poate face un asemenea "om fara scrupule", a declaratViktor Orban.El a spus ca vede posibilitatea compromisului la nivelul UE, solutia poate fi insa acceptata doar daca ea pune in valoare intr-adevar criterii de drept si nu criterii politice. In momentul actual se incearca crearea - "sub bagheta lui George Soros" - institutii care ar putea obliga Ungaria, prin vot cu majoritate simpla sau cu doua treimi, sa demonteze gardul de la frontiera sau sa-i primeasca pe migranti. Ungaria refuza asemenea pretentii, aafirmat premierul.El a evidentiat ca liderii UE vor lua decizia de a lua impreuna un credit pe termen de 30 de ani; acest proces nu va fi un "mars triumfal", mai bine ar fi sa ramanem afara, Ungaria insa nu vrea acest lucru, nu vrea sa abandoneze statele aflate in dificultate.Totodata Viktor Orban a opinat ca disputa nu are legatura, de fapt, cu banii, deoarece Ungaria este o tara stabila, care va realiza toate dezvoltarile planificate pe urmatorii 10 ani, independent de disputele politice si de Bruxelles. A adaugat ca Ungaria poate sa ia credit pe 30 de ani si fara Uniune, pentru ca se bucura de o apreciere stabila pe pietele internationale.Premierul a afirmat ca nu demult a fost contractat un credit de 2,5 miliarde euro.Ungaria sta astazi solida pe picioarele ei, astfel incat va supravietui oricarei perioade dificile, dar intre timp va reusi si sa se si dezvolte, a subliniat prim-ministrul, remarcand ca acum nu ne aflam in situatia din 2008-2009.Premierul a spus ca, foarte probabil, vor fi suficiente cele 12 milioane de doze de vaccin pe care guvernul le-a rezervat in vederea apararii impotriva epidemiei de coronavirus. Inca nu se poate sti cand va fi disponibil vaccinul, insa majoritatea surselorprevad livrarea lui la sfarsitul primaverii, a completat.El a subliniat ca vaccinul, dupa parerea lui, nu este o chestiune politica ci una sanitara. Daca undeva se va realiza mai devreme, atunci va fi o solutie oportuna ca si Ungaria sa comande din acea sursa, a adaugat premierul.Nu George Soros trebuie sa decida care este vaccinul bun, acest lucru va fi hotarat de laboratoare si de oamenii care pot alege liber dintre vaccinuri, a declarat Viktor Orban. Prin aceasta el s-a referit la faptul ca omul de afaceri a revendicat o anchetaprivind sosirea in Ungaria a mostrei de vaccin rusesc.Potrivit unui sondaj, majoritatea ungurilor ar alege vaccin de fabricatie ungara, a precizat. Este mare lucru, a opinat premierul, deoarece in ultimii 30 de ani nu s-a impus logica "cumpara produsul autohton".El a mentionat ca si el are dubii cu privire la eficacitatea testelor rapide. Testarea in masa a fost ordonata pentru ca asta s-a cerut, cei afectati se simt mai bine asa.Premierul a calificat ca o sarcina logistica dificila organizarea testarii si in cele mai mici localitati, "dar suntem pregatiti s-o facem". 2000 de studenti vor participa la efectuarea acestei actiuni, a spus.Viktor Orban si-a exprimat parerea ca testarea masiva va fi un exercitiu in vederea vaccinarii in masa, care va trebui executata la fel, dupa ce vaccinul va sosi.