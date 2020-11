Blocajul bugetar in UE: Orban vede solutii pentru iesirea din impas. Polonia cere un nou compromis

Guvernele suveraniste din Ungaria si Polonia au refuzat sa sustina planul financiar al UE, desi sunt la randul lor beneficiare, din cauza mecanismului care conditioneaza acordarea fondurilor europene de respectarea statului de drept.De altfel, discutiile prin videoconferinta de joi dintre liderii din UE nu au permis deblocarea situatiei. "Trebuie sa ramanem uniti. Pachetul financiar este esential pentru relansarea noastra economica", a transmis presedintele Consiliului European, Charles Michel, dupa summitul virtual.Vineri, intr-un interviu pentru postul public de radio de la Budapesta, Viktor Orban a declarat ca "discutiile trebuie sa continue si in cele din urma vom ajunge la o intelegere, pentru ca asa se intampla de obicei".El a mai spus ca ar putea exista mai multe optiuni pentru rezolvarea blocajului "care sa fie acceptabile pentru Ungaria si Polonia" si ca e doar "o chestiune de vointa politica".Orban a afirmat totodata ca, indiferent de actualele dezbateri politice despre fondurile UE, "toate proiectele de dezvoltare pregatite de Ungaria pentru urmatorii zece ani vor fi puse in aplicare".La Varsovia, seful de cabinet al presedintelui, Krzysztof Szczerski, a declarat tot vineri ca Polonia are dreptul, in conformitate cu procedurile europene, sa refuze sa accepte "ceva ce este gresit"."Avem dreptul sa cautam si sa cerem un nou compromis", a afirmat el la postul public de televiziune TVP Info.Opozitia exprimata de Ungaria si Polonia va duce cel mai probabil la intarzierea acordarii de fonduri ale UE in valoare de miliarde de euro, intr-un moment in care blocul comunitar se confrunta cu al doilea val al pandemiei de coronavirus si cu riscul accentuarii crizei economice in ultimele trei luni ale anului.CITESTE SI