Ce poate face Uniunea Europeana cand un stat membru nu respecta statul de drept - Infografic

Polonia, Ungaria, Romania - sunt trei state care au determinat Uniunea Europeana sa readuca in discutie, constant, unul dintre criteriile esentiale pentru a fi membru al UE - respectarea statului de drept. Dar ce pot face institutiile europene daca un stat membru nu mai indeplineste acest criteriu?

Miercuri, in plenul de la Strasbourg, Parlamentul European va decide, prin vot, daca va fi activat Articolul 7 pentru Ungaria, al carui guvern este acuzat de indepartarea de la regulilele democratice.

Ce este insa acest Articol 7 si ce sanctiuni concrete implica?

Statul de drept este un concept-cheie al Uniunii Europene, definit chiar in Tratatul privind Uniunea Europeana, in cel de-al doilea articol. O incalcare a valorilor UE justifica, astfel, o reactie la nivelul UE - reactie prevazuta de procedura de la Articolul 7 din Tratatul privind Uniunea Europeana.

Aceasta presupune doua mecanisme - masuri preventive, daca exista un risc evident de incalcare a valorilor UE, si sanctiuni, daca s-a produs deja o astfel de incalcare.

Posibilele sanctiuni impotriva tarii UE in cauza nu sunt clar definite in tratatele UE, dar ar putea include suspendarea drepturilor de vot in Consiliul European.

In ambele mecanisme, se arata intr-o informare a Parlamentului European, decizia finala trebuie sa fie luata de reprezentantii statelor membre in cadrul Consiliului, dar pragurile pentru a ajunge la o decizie sunt diferite. In cadrul mecanismului de prevenire, decizia in Consiliu necesita o majoritate de patru cincimi din statele membre, in timp ce determinarea existentei unei incalcari necesita unanimitate intre sefii de state si de guverne ai UE.

Statul membru in cauza nu participa la vot.

Pentru a fi adoptata, propunerea trebuie sa primeasca sprijinul majoritatii absolute a deputatilor europeni, adica 376 de voturi pentru, si a doua treimi din deputatii europeni care participa la vot.

