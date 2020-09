Hagi, ofertat de maghiarii de la Mol Vidi. Premierul Ungariei, Viktor Orban, insista pentru aducerea romanului

Si-a angajat tehnician spaniol, dar nu se baga in treburile primei echipei, se ocupa doar de juniorii din Academia sa.Chiar daca sezonul trecut nu a castigat nimic in Liga 1 , Hagi nu duce lipsa de oferte.Conform surselor Ziare.com, antrenorul roman este dorit de maghiarii de la Mol Vidi.Hagi este in relatii bune cu sefii echipei maghiare, dupa ce in iarna l-a vandut pe francezul Houri la Mol Vidi.In plus, din cate se pare, si premierul Ungariei, Viktor Orban , insista pentru aducerea antrenorului roman in fotbal maghiar.Seful de la Budapesta este impresionat de Hagi si de proiectul sau de la Academie, pe care doreste sa-l implementeze si in Ungaria.Hagi este tentat de aceasta propunere, mai ales ca acolo il va intalni, pe langa Houri, si pe macedoneanul Boban Nikolov, pe care l-a avut la juniorii Viitorului. Si romanul Adrian Rus il asteapta cu bratele deschise pe antrenorul roman.Mol Vidi are in spate sponsori foarte puternici, care vor sa duca echipa in grupele cupelor europene si sa castige titlul in Ungaria.2 milioane de euro pe sezon ii ofera maghiarii lui Hagi pentru a veni la Mol Vidi, unde ar avea putere deplina.