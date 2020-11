Partidul lui Viktor Orban spera ca Biden ''sa nu distruga'' relatiile cu Ungaria

"Speram ca administratia lui Joe Biden sa nu distruga aceste realizari comune din ratiuni ideologice", a declarat seful pentru comunicare al partidului Fidesz, Istvan Hollik, intr-o nota succinta in care i-a multumit lui Trump pentru activitatea sa din ultimii patru ani si in care nu l-a felicitat pe presedintele ales Joe Biden.Orban a fost singurul lider din Uniunea Europeana care l-a sustinut pe Trump in timpul campaniei electorale din 2016, aminteste EFE.