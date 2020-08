Peste 35.000 de persoane au tranzitat frontiera cu Ungaria in ultimele 24 de ore. Premierul ungar a anuntat inchiderea granitelor de la 1 septembrie

Ungaria va inchide frontierele pentru cetatenii straini de la 1 septembrie

"In data 28.08.2020, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control aproximativ 101.100 persoane, cetateni romani si straini, cu peste 33.300 mijloace de transport (dintre care 11.900 automarfare). Pe sensul de intrare au fost aproximativ 45.300 persoane cu 15.700 mijloace de transport, iar pe cel de iesire 55.800 persoane cu 17.600 mijloace de transport.Frontiera cu Ungaria, prin cele 11 puncte de trecere, a fost tranzitata de aproximativ 35.300 de persoane si 16.200 de mijloace de transport (5.300 automarfare), din care pe sensul de intrare in tara au fost aproximativ 12.500 de persoane cu 7.100 mijloace de transport.Politia de frontiera lucreaza la capacitatea maxima permisa de infrastructura punctelor de trecere, in prezent traficul derulandu-se cu operativitate fara a se inregistra timpi de asteptare. In continuare recomandam participantilor la trafic tranzitarea tuturor punctelor deschise traficului international, astfel incat sa evitam aparitia suprasolicitarilor doar a unora dintre acestea", a transmis sambata, 29 august, Politia de Frontiera.Ungaria isi va inchide frontierele pentru straini de la 1 septembrie pentru a limita cresterea numarului infectarilor cu noul coronavirus, iar ungurii care se intorc in tara din strainatate vor trebui sa intre in carantina, a anuntat vineri seful de cabinet al premierului Viktor Orban, citat de Reuters, preluata de Agerpres.Potrivit portalului maghiar 24.hu, tranzitul prin Ungaria va fi permis pentru cetatenii care vin din alte tari.Ministerul Afacerilor Externe a transmis un punct de vedere dupa aparitia in spatiul public a informatiei conform careia Ungaria isi inchide frontierele pentru straini din cauza raspandirii COVID-19:"Pe fondul informatiilor aparute in spatiul public referitoare la unele decizii ale Guvernului Ungariei cu privire la adoptarea de noi masuri pentru gestionarea pandemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca au fost deja solicitate, prin Ambasada Romaniei la Budapesta, clarificari cu privire la continutul deciziilor amintite si impactul acestora asupra cetatenilor romani care calatoresc in Ungaria si respectiv prin Ungaria, ca stat de tranzit, catre alte state europene, precum si in privinta cetatenilor romani, lucratori transfrontalieri. In egala masura, a fost transmisa si solicitarea ca autoritatile romane sa fie informate cat mai rapid asupra modului de implementare a deciziilor respective", transmite MAE