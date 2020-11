Planul de relansare al UE: Viktor Orban propune distribuirea rapida a banilor si o amanare a discutiilor privind statul de drept

"Tarile in nevoie vor banii rapid. Atunci, sa le dam acesti bani", afirma Orban intr-un interviu pentru saptamanalul german Die Zeit care va aparea joi."Celelalte tari vor noi reguli privind statul de drept. Foarte bine, le vom discuta. Primul lucru trebuie inceput imediat, al doilea este mai putin urgent" si "poate astepta cateva luni", adauga el.Premierul suveranist ungar urmeaza sa il primeasca joi la Budapesta pe omologul sau polonez pentru "a coordona pozitia" celor doua tari, angajate intr-o disputa cu Bruxellesul.Polonia, prin vocea purtatorului de cuvant al guvernului, Piotr Muller, a precizat ca intrevederea va avea ca tema in principal "negocierile bugetare in curs in Uniunea Europeana'."Polonia si Ungaria intentioneaza sa-si coordoneze pozitiile", a precizat pe Twitter Reprezentanta permanenta a Poloniei la Bruxelles.Criticate frecvent de Bruxelles pentru reformele lor acuzate ca submineaza valorile democratice, cele doua tari s-au folosit saptamana trecuta de dreptul de veto pentru a bloca bugetul multianual si planul de relansare european si pentru a se opune astfel unui mecanism care permite privarea de fonduri in caz de incalcari ale statului de drept.Varsovia vede in acest mecanism care conditioneaza fondurile europene de statul de drept "o lupta ideologica" impotriva "valorilor" sale, iar Budapesta se teme ca va fi sanctionata pentru politica ei "anti-imigratie".Viktor Orban a acuzat Germania, care detine presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, ca este responsabila de blocajul actual.Premierul ungar denunta in Die Zeit ceea ce considera a fi "o modificare insidioasa a contractului, fara ca principalele parti vizate sa fie consultate"."Trenul german accelereaza si vrea sa ne facem sa deraiem", insista el, adaugand ca a prevenit-o pe Angela Merkel , cancelarul Germaniei, ca nu poate accepta aceasta noua situatie."Ce imi ceri tu, Angela, este suicid", i-ar fi spus el.In ceea ce il priveste, Bruxellesul a afirmat miercuri ca planul de 750 de miliarde de euro, elaborat de Cei 27 in iulie, "ilustreaza solidaritatea" europeana"."Vetourile Ungariei si Poloniei sunt pur si simplu iresponsabile", a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , in Parlamentul European.