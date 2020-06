Trauma lui Viktor Orban

Doua milioane de unguri in tarile vecine

"Maghiar este cel pe care il doare Trianonul"

Cultul lui Horthy

Cand inima nu sangereaza

"Nu este vorba de anularea tratatelor de pace sau de retrasarea frontierelor", spune istoricul Janos Rainer. Pentru el, memorialul Trianon de la Budapesta este mai presus de toate un loc in care oamenii aduc un omagiu unui mit al sacrificiului: "O natiune care a suferit atatea lovituri si inca mai rezista".Guvernul urmareste obiective interne, mai precis adunarea natiunii in jurul liderului ei, Viktor Orban.Pentru memorialul dedicat implinirii a 100 de ani de la semnarea tratatului de pace de la Trianon in al doilea an dupa sfarsitul Primului Razboi Mondial, guvernul maghiar a platit echivalentul a 16 milioane de euro. Este un fel de rampa, care duce spre pamant. Pe peretii de marmura sunt numele a 12.500 de comunitati ce au apartinut Ungariei pana in 1920.Tratatul semnat la 4 iunie 1920 la Palatul Marele Trianon de la Versailles de catre 16 state aliate (inclusiv Romania) si de Ungaria (in calitate de stat succesor al Imperiului Austro-Ungar) a redus teritoriul acesteia la o treime din dimensiunea anterioara.. Teritorii vaste au revenit Slovaciei, Ucrainei, Iugoslaviei, Romaniei si Austriei."Istoria nu cunoaste nicio natiune care sa fi supravietuit unei astfel de pierderi de sange", a spus premierul Orban intr-un discurs adresat natiunii la inceputul acestui an. "Astazi, la o suta de ani de la condamnarea la moarte de la Trianon, va pot spune ca traim si Ungaria inca exista."Astazi, aproximativ doua milioane de etnici maghiari locuiesc in tarile vecine, majoritatea in Romania, in Transilvania.Guvernul Orban si-a asigurat un bazin electoral stabil in randul maghiarilor din strainatate, oferindu-le pasaport dublu si dreptul la vot, ceea ce este privit cu suspiciune la Bratislava si Bucuresti.In pandemia de coronavirus, ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a distribuit echipamente de protectie compatriotilor, subliniind ca "fiecare maghiar este responsabil pentru fiecare maghiar", dupa cum afirma si Constitutia din 2012. In clipuri de PR, destinatarii ajutoarelor multumesc Guvernului de la Budapesta, amintind ca "niciun virus" nu ar putea "separa maghiarii".Trianonul este marea trauma a ungurilor, spune fostul vice-cancelar austriac Erhard Busek, care astazi conduce Institutul de la Viena pentru Regiunea Dunarii si Europa Centrala. Insa ei uita "ca in acele regiuni locuiau nu numai unguri, in ele existand un melanj etnic semnificativ".Partidele ungurilor din Romania si Slovacia "reprezinta acum in mod adecvat interesele minoritatii". Guvernul de la Budapesta pompeaza milioane in presa de limba maghiara, in baze sportive, gradinite, scoli si biserici ale minoritatii maghiare - investitii ce intra in contul electoral al Fidesz, partidul lui Viktor Orban.Potrivit unui sondaj recent realizat de Academia Maghiara de Stiinte, 84 la suta dintre cei aproximativ 1.000 de respondenti sunt de parere ca maghiari adevarati sunt cei "pe care ii doare Trianonul".94 la suta dintre persoanele intervievate sunt de parere ca tratatul de pace, denumit "dictat de pace" in documentele oficiale maghiare, a fost nedrept.Nu intamplator, extremistii de dreapta doresc o revizuire a frontierelor. De pilda, Laszlo Toroczkai, primarul comunitatii sarbo-maghiare Asotthalom, la granita dintre Serbia si Ungaria, care doreste "verificarea tratatului".Organizatia Mondiala a Ungurilor aduna de ani de zile semnaturi pentru revizuirea Tratatului de la Trianon pe fundal sonor asigurat de trupe rock, precum Karpatia. "Nem, nem, soha", adica "Nu, nu, niciodata". Un triplu nu (Tria-Non).Rugaciunea pe care trebuiau sa o spuna elevii in timpul regimului autoritar interbelic al lui Miklos Horthy ("Cred in invierea Ungariei") face parte din prestatia lor scenica, in jurul Trianonului dezvoltandu-se o adevarata subcultura revizionista.Aceasta include si cultul lui Horthy, pe care premierul Viktor Orban il numeste "un om de stat exceptional". Pentru a recupera teritoriile pierdute in 1920, Horthy s-a aliat cu Hitler, ceea ce i-a asigurat un succes pe termen scurt in planul politicii externe. In 1938 si 1940, Ungaria a primit inapoi o parte din teritoriile pierdute.Insa, dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial, ceasul istoriei s-a intors la 1920 pentru maghiari.La Kenderes, in sudul Ungariei, locul unde s-a nascut Horthy, doritorii pot face turul regiunii, unele calatorii ducand la muzeul local. Astfel de lucruri fac parte dintr-o politica a memoriei "anti-stanga", spune istoricul elvetian Christian Koller.In aceasta logica, tot ceea ce a ajutat la infrangerea Republicii Sovietice a lui Bela Kun a fost bun. In 1919, militiile maghiare de dreapta i-au luat in vizor pe sustinatorii stangii, dar si pe evreii apolitici din clasa de mijloc - S-a ajuns chiar la pogromuri - aspecte ce nu se regasesc in actuala cultura a memoriei istorice, care insista asupra terorii rosii a Republicii Sovietice.Astazi, teoria potrivit careia Trianonul a fost rodul masinatiunilor marilor puteri straine este variata de Viktor Orban, care vorbeste despre "Imperiul de la Bruxelles" sau chiar "Bruxelles, noua Moscova".Exista diverse conflicte cu tarile vecine (disputa lingvistica cu Ucraina, dubla cetatenie, cererile de autonomie ale secuilor din Romania). Totusi, in viata de zi cu zi, cel mai important lucru pentru Guvernul de la Budapesta este obtinerea unor foloase politice de pe urma fostelor teritorii pierdute prin Tratatul de la Trianon."In mod surprinzator, constat ca avem un numitor comun cu Slovacia, Serbia, Croatia si Slovenia. Mai mult, putem chiar construi aliante", a declarat Orban in discursul sau despre starea natiunii. O asemenea alianta este cea formata din cele patru tari din grupul Visegrad: Ungaria, Cehia, Slovacia si Polonia - blocul eurosceptic.Tratatul de la Trianon a consfintit includerea Burgenlandului (astazi unul dintre cele noua landuri federale austriece) in Republica Austriei. Orasul Sopron a ramas insa Ungariei in urma unui recensamant din 1921. "Daca ar fi iesit altfel", spune Marianne Seper, "Sopron ar fi astazi capitala landului si nu Eisenstadt".Femeia spune insa ca nu vrea sa schimbe nimic si crede ca liniile de frontiera "dezradacineaza oamenii".Unguroaica din Burgenland conduce Asociatia culturala maghiara de la Oberwart. Aici, langa granita, indicatoarele sunt bilingve. Marianne Seper preda istorie si maghiara. Cursurile in limba materna sunt garantate legal si minoritatea maghiara este protejata.Principalul lucru care o leaga de Ungaria este un cordon ombilical cultural, spune Seper, care merge des la teatrul din Szombathely, in apropiere, ori la Budapesta. "Cand dansam ceva mai mult, eram adesea invitati la aceste petreceri Trianon, care erau intotdeauna foarte nationaliste", spune dansatoarea populara Seper.Ea nu are nicio legatura cu asta "pentru ca inima mea nu sangereaza". In schimb, incearca sa-i invete pe elevii sai altceva - ca statele care pornesc razboaie trebuie trase la raspundere pentru acest lucru si ca trebuie pastrata pacea. Pentru ea, Trianonul reprezinta momentul nasterii Organizatiei Natiunilor Unite.