Un nou pod peste Dunare leaga Ungaria de Slovacia

Conexiunile rutiere si feroviare sunt cruciale pentru competitivitatea Uniunii Europene, a subliniat premierul ungar, potrivit caruia prin finantarea noului pod, UE "a participat la una din cele mai bune investitii din istoria sa". Viktor Orban a spus ca pana in 2025 vor fi noua autostrazi ungare care se vor intinde pana la granita, precizand ca in viitorul apropiat Ungaria intentioneaza sa finalizeze o sectiune de autostrada care va face legatura intre Polonia si Grecia.La randul sau, ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a subliniat ca urmatorul proiect important al Ungariei si Slovaciei in domeniul transporturilor este constructia unei linii de tren de mare viteza care sa faca legatura intre Budapesta, Bratislava si Varsovia. Szijjarto a estimat ca o astfel de linie de tren ar reduce durata unei calatori intre Budapesta si Varsovia la cinci ore si jumatate de la 11-12 ore in prezent, iar durata unei calatori intre Budapesta si Bratislava ar fi redusa la o ora si jumatate.Aceasta investitie ar permite cresterii economice din Europa Centrala sa intre "intr-o dimensiune complet noua", a apreciat Szijjarto, adaugand ca aceasta ar fi prima linie de tren de mare viteza din regiune. Potrivit oficialului ungar, gratie acestei linii, trenurile vor putea rula cu viteze de pana la 350 kilometri pe ora.