Ungaria ar fi devenit prima tara din Europa care isi "redobandeste libertatea" dupa ce a vaccinat 53% din populatia adulta

Gulyas a afirmat in cadrul conferintei de presa saptamanale ca in ultimele patru saptamani au fost administrate aproape 2 milioane de prime doze de vaccin anti-COVID-19, procentul populatiei adulte inoculate ajungand la 53%, iar ca urmare procesul de redeschidere a tarii va continua si ungurii cu certificate de imunitate pot avea din nou acces la serviciile suspendate in martie. El a mentionat ca restrictiile legate de coronavirus "vor fi mentinute cu siguranta" pentru cei fara certificate de imunitate pana in luna august.Aceste certificate vor continua sa fie solicitate pentru a lua parte la concerte si festivaluri, la folosirea serviciilor de catering sau hoteliere sau pentru a participa la evenimente sportive "pe parcursul urmatoarelor luni". Gergely Gulyas a mai spus intre altele ca cetatenii Ungariei care se intorc din alte tari nu vor mai fi obligati sa se izoleze daca detin certificat de imunitate, precizand ca aceasta masura se refera si la minorii care ii insotesc.