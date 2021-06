Ungaria adopta o lege controversata privind "protejarea" tinerilor de homosexualitate. Ce masuri vizeaza guvernul condus de Viktor Orban

Amendamentul a fost aprobat de 157 de deputati, intre care cei ai partidului Fidesz la guvernare, in timpul unei sesiuni parlamentare transmise in direct la televiziune.Opozitia a boicotat votul, cu exceptia partidului Jobbik, formatiune de extrema-dreapta anti-Orban, care a votat pentru."Pornografia si continutul care reprezinta sexualitate sau promoveaza o abatere de la identitatea de gen, schimbarea sexului si homosexualitatea nu trebuie sa fie accesibile celor cu varsta sub 18 ani", se arata in textul consultat de AFP, care isi propune sa "protejeze drepturile copiilor".In practica, programele educationale sau reclamele marilor grupuri solidare cu minoritatile sexuale si de gen, precum reclama Coca-Cola prezentand un cuplu de barbati care a declansat apeluri la boicot in 2019, nu vor mai fi autorizate.Acelasi lucru va fi valabil si pentru carti, cum a fost o colectie de povesti si legende care minimizeaza homosexualitatea si care a atras nemultumirea guvernului in toamna anului 2020.Serialele precum " Friends " sau filmele precum "Bridget Jones", "Harry Potter" si "Billy Eliot", in care este mentionata homosexualitatea, ar putea fi interzise minorilor, au avertizat ONG-uri.Mii de persoane au iesit luni seara pe strazile Budapestei pentru a denunta aceasta "propaganda permanenta" a guvernului impotriva comunitatii LGBT.