Ungaria nu va folosi pe scara larga vaccinul Sputnik-V, date fiind capacitatile limitate de productie ale Rusiei

Ungaria a participat la eforturile de testare ale Rusiei si a primit mici cantitati din vaccinul rusesc Sputnik-V, ceea ce a starnit in randul colegilor ei europeni ingrijorarea ca ar putea ocoli mecanismul de aprobare al Uniunii Europene, noteaza Reuters."Rusia are o capacitate de productie inadecvata", a spus Gergely Gulyas pe canalul de televiziune ATV.El a adaugat ca Ungaria s-a bucurat sa ia parte la testele din Rusia, dar ca achizitia de vaccinuri la scara larga va avea loc "in cadrul procedurii UE sau din China".Aceste remarci sunt primul semnal clar ca vaccinurile rusesti nu vor fi folosite pentru vaccinarea in masa din Ungaria, mentioneaza Reuters, amintind si ca Viktor Orban a fost criticat de-a lungul mandatului sau in fruntea executivului pentru construirea de relatii cu liderul rus Vladimir Putin , inclusiv prin proiecte comune de anvergura, cum este cel al unei noi centrale nucleare.