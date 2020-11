Viktor Orban anunta ca Ungaria va cumpara vaccinuri ''neoccidentale'' daca vor fi disponibile inainte in cantitate mai mare

"Am comandat 12 milioane de vaccinuri de la producatori occidentali", a asigurat Orban intr-un interviu acordat postului national de radio. Dar a nuantat ca in cazul in care o alta tara il va dezvolta inainte, "Ungaria trebuie sa comande si acolo daca este mai rapid".Premierul ungar a raspuns astfel la un avertisment al Uniunii Europene adresat guvernului sau, in care reaminteste ca tarile UE permit circulatia doar a produselor autorizate de Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA).Orban a precizat ca "nu este o chestiune politica, ci sanitara", desi a adaugat ca vor decide "laboratoarele ungare, care vor analiza vaccinurile, si ungurii insisi" si vor alege intre diferitele alternative.Agentia Europeana a Medicamentului este responsabila de efectuarea unui studiu asupra vaccinurilor si de emiterea unui raport catre Comisia Europeana , care va decide cu privire la comercializarea acestora in toate tarile UE.Despre vaccinurile dezvoltate in tarile occidentale, Orban a declarat ca nu stie cand vor fi disponibile in mari cantitati si a subliniat ca "producatorii spun ca mai degraba la sfarsitul primaverii" anului viitor. El a promis totusi ca "securitatea este garantata".Guvernul ungar a anuntat joi sosirea in tara a 10 mostre de vaccin"Sputnik V", dezvoltat de Rusia, pentru a studia utilizarea sa posibila, devenind astfel prima tara din UE care primeste acest vaccin.Ungaria a comandat 6,5 milioane de doze din vaccinul dezvoltat de AstraZeneca, cu sediu in Marea Britanie , 4,3 milioane doze de la compania americana Janssen Pharmaceutica, si alte 4,4 milioane de la Pfizer.