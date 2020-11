Viktor Orban ataca mecanismul conditionarii fondurilor comunitare de respectarea statului de drept: "UE se transforma in Uniunea Sovietica"

Ungaria vrea sa modifice Constitutia impotriva "propagandei de gen"

"Despre planul de a conditiona acordarea fondurilor UE de niste criterii legate de statul de drept, seful guvernului de la Budapesta a spus ca joi a avut o discutie lunga cu cancelarul german Angela Merkel , spunandu-i si acesteia ca banii maghiarilor nu pot fi luati, "bani vor exista, economia va functiona, dezvoltarea va avea loc", scrie G4media.In acelasi timp, Viktor Orban a aratat ca noul proiect de lege elaborat sub coordonarea germanilor nu se refera, de fapt, la lege, ci la politica.Orban a mai spus ca i-a spus si cancelarului german ca, daca aceasta lege va fi adoptata, "inseamna o transformare a Uniunii Europene intr-o Uniune Sovietica". Si asta intrucat in Uniunea Sovietica era ceva comun sa fie impusa o conditie fara criterii obiective, iar mai apoi sa fie infiintata o comisie in fata careia sa se dea socoteala din motive ideologice; daca cineva "iesea un pic de pe drum", era avertizat, daca nu intra in rand cu ceilalti, era pedepsit, iar de contestatii nici nu putea fi vorba, a explicat.Actualul proiect al UE este "exact acelasi lucru": nu exista criterii obiective si nici cale de atac, vor sa santajeze statele pe o baza ideologica, a spus Orban, subliniind ca "uniunea nu a fost creata pentru a fi a doua Uniune Sovietica".Pe vremuri, in perioada comunista, toate acestea se numeau "activitate antisovietica", iar acum vor sa pedepseasca statele membre referindu-se la "activitate anti-europeana", a spus premierul ungar.Politicianul a mai subliniat ca "in UE se va intampla ceea ce vor statele membre, iar ceea ce acestea nu vor, nu se va intampla".Recent prim-ministrul ungar, Viktor Orban, si-a oficializat intr-o scrisoare amenintarea de a exercita dreptul de veto impotriva bugetului UE si a planului european de relansare, daca se mentine proiectul de a conditiona fondurile de respectarea statului de drept.Guvernul Ungariei a propus marti, 10 noiembrie, un amendament constitutional prin care se urmareste impunerea viziunii crestine a rolurilor de gen in cresterea copiilor, in contextul in care partidul nationalist de guvernamant al premierului Viktor Orban apeleaza la retorica anti-LGBT pentru a-si consolida sustinerea in randul electoratului, informeaza AFP.Proiectul de amendament inaintat parlamentului de ministrul justitiei Judit Varga afirma ca trebuie sa li se garanteze copiilor o "crestere bazata pe valori ce decurg din ...cultura crestina a Ungariei"."Baza relatiilor de familie este casatoria", a declarat ea. "Mama este o femeie, tatal este un barbat".