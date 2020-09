Viktor Orban cere demisia vicepresedintei Comisiei Europene, Vera Jourova, si anunta suspendarea dialogului cu oficialul european

Ungaria si Polonia vor infiinta un institut comun privind statul de drept pentru a contracara atacurile UE

Viktor Orban o mai anunta pe Ursula von der Leyen ca a decis sa intrerupa unilateral contactele cu Jourova.Viktor Orban o acuza pe Jourova (desemnata comisar de Cehia ) ca ar fi spus ca in Ungaria exista o "democratie bolnava"."Declaratiile reprezinta o incalcare evidenta a principiului unei cooperari sincere si impiedica orice dialog pe viitor intre ungaria si Vice-presedinte", se arata in scrisoarea premierului ungar.Jourova a criticat dur regimul iliberal de la Budapesta intr-un interviu pentru publicatia germana Der Spiegel."Domnului Orban ii place sa sustina ca el construieste o democratie iliberala. As spune ca ceea ce construieste este o democratie bolnava", a precizat fostul Comisar pentru Justitie si Drepturile Omului.Intre timp, ca raspuns la scrisoarea premierului Orban, unul din purtatorii de cuvant ai Comisiei Europene le-a declarat reporterilor de la Bruxelles ca Jourova se bucura de toata increderea presedintei Comisiei, Ursula von der Leyen."Ingrijorarile noastre cu privire la respectarea statului de drept in Ungaria sunt bine cunoscute. Acestea vor fi cuprinse in Raportul privind Statul de Drept, pe care-l vom prezenta maine (miercuri 30 septembrie)", a precizat reprezentanta Comisiei.Ungaria si Polonia vor infiinta un institut comun pentru a evalua respectarea statului de drept de catre tari membre in intreaga Uniune Europeana si pentru a contracara astfel acuzatiile de incalcare a statului de drept, a anuntat luni ministrul de Externe ungar, Peter Szijjarto, relateaza Reuters.Dupa ce s-a intalnit cu ministrul polonez de externe Zbigniew Rau la Budapesta, Szijjarto a declarat ca raportul UE privind statul de drept, care va fi discutat in curand la Bruxelles, se anticipeaza sa fie mai degraba o declaratie politica, decat o evaluare bine intemeiata."Scopul institutului comparativ va fi sa nu fim luati de prosti", a spus Szijjarto, adaugand ca exista "destui politicieni occidentali care ne folosesc pe post de sac de box".Institutul va examina cum a fost respectat statul de drept in UE, pentru a evita aplicarea unor "standardele duble" Poloniei si Ungariei, a spus el.Guvernul Partidului Lege si Justitie (PiS) din Polonia, la fel ca si executivul aliatului sau ungar Viktor Orban, este angrenat de mai multi ani intr-o lupta cu UE din cauza acuzatiilor de diminuare a standardelor democratice.Desi ambele state foste comuniste beneficiaza de alocari generoase din fondurile UE, conducatorii lor sunt sub presiune pentru ca au plasat tribunalele si judecatorii, media si mediul academic, ONG-urile si grupurile care militeaza pentru drepturile omului sub control guvernamental direct.Intr-un interviu acordat vineri pentru Reuters, Orban a negat ca submineaza democratia.La un summit UE din luna iulie, blocul comunitar s-a pus de acord ca viitorul buget multianual pentru perioada 2021-2027, in valoarea de 1.000 de miliarde de euro, si accesul la fondul de relansare pentru pandemie in valoare de 750 de miliarde de euro, ar trebui sa includa conditii de respectare a statului de drept.Totusi, detaliile exacte nu au fost stabilite, iar Parlamentul European cere conditii mai aspre decat cele convenite la summit, in timp ce Varsovia si Budapesta ameninta sa-si foloseasca dreptul de veto pentru a bloca orice propunere care le-ar afecta alocarile de fonduri.