Viktor Orban declara 2021 un an de protectie a economiei, avand in vedere un potential al doilea val de COVID-19

De aceea, in bugetul pe anul viitor vor fi alocate fonduri de protectie epidemiologica si a economiei, iar toti actorii economici, inclusiv administratiile locale, trebuie sa contribuie la eforturile de protectie, a spus premierul ungar in interventia saptamanala difuzata pe postul public de radio Kossuth.Orban a mentionat ca guvernul se asteapta la un al doilea val al epidemiei in aceasta toamna si de aceea, in lunile urmatoare, se va preocupa de stabilirea de "puncte de acord" ca piloni ai acestor eforturi de constructiei, inclusiv prin recenta lansata consultare nationala cu privire la pandemie si relansarea economiei.In urmatoarele 18 luni "legatura dintre situatia economica si performanta guvernului ar putea deveni si mai stransa decat inainte", iar "daca facem ce trebuie rezultatele vor fi fantastice", a asigurat Orban.Premierul ungar a explicat ca situatia actuala cu coronavirusul in Ungaria nu mai necesita impunerea starii de urgenta, dar alerta epidemica trebuie mentinuta, iar de aceea consiliul operativ de coordonare a preventiei va ramane operational, spitalele vor continua sa functioneze dupa noul sistem de comanda, medicul-sef va avea prerogative sporite si vor continua sa se aplice o serie de reglementari vizand protejarea varstnicilor.Orban a subliniat totodata ca prin masurile aplicate in plan economic guvernul sau a contribuit la salvarea a "peste un milion de locuri de munca" si ca prin negocierile cu bancile, "care nu sunt entuziaste in ce priveste moratoriile asupra dobanzilor", s-a ajuns la solutii acceptabile, iar suspendarea achitarii ratelor nu va duce la cresterea dobanzilor, ceea ce ii ajuta mai ales pe debitorii saraci. "Daca guvernul este puternic, poate incheia acorduri bune chiar si cu marii finantisti ai lumii", a insistat Orban.