Ungaria: Premierul Viktor Orban si-a exprimat dorinta realegerii lui Donald Trump, "apropiat de liderii Europei Centrale"

'Ceea ce el reprezinta este bun pentru Europa Centrala', a declarat seful guvernului de la Budapesta, primul din Uniunea Europeana care si-a afisat in 2016 preferinta pentru candidatul republican, in interviul pe care il acorda traditional vineri postului de radio ungar.'Presedintele american este deosebit de apropiat, am putea aproape spune prietenos, tuturor liderilor Europei Centrale', a adaugat Orban, care impartaseste cu Donald Trump pozitia ostila fata de primirea refugiatilor.'De aceea noi, sau cel putin eu, il sustinem personal in alegerile' care vor avea loc in noiembrie in SUA, a spus el, indicand ca a fost sunat acasa de catre presedintele american joi.Cei doi lideri au discutat despre gestionarea pandemiei de coronavirus, perspectivele electorale americane si probleme bilaterale, potrivit lui Orban. Hillary Clinton , candidata democrata in 2016, avea relatii incordate cu Viktor Orban, pe care l-a acuzat in 2011, pe cand aceasta era secretar de stat, ca duce o politica autoritara.Cele doua tari, SUA si Ungaria, sunt aliate in cadrul NATO si au semnat in aprilie 2019 un acord de cooperare in materie de aparare. Donald Trump l-a invitat o luna mai tarziu pe Orban intr-o vizita la Washington Desi isi consolideaza legaturile peste Atlantic, Viktor Orban, aflat la putere de zece ani, si-a intarit de asemenea relatiile cu presedintele rus Vladimir Putin si cu presedintele turc Recep Tayipp Erdogan, incurajand in acelasi timp investitiile chineze in Ungaria, noteaza AFP.