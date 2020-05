Viktor Orban refuza sa mearga in Parlamentul European sa explice masurile luate sub umbrela COVID-19

Ziare.

"La ora actuala, lupta impotriva epidemiei imi consuma toata energia si forta", a subliniat premierul suveranist ungar, raspunzandu-i presedintelui PE, italianul David Sassoli, potrivit agentiei ungare de presa MTI.Problema starii de urgenta instaurate in Ungaria si a consecintelor acesteia asupra statului de drept urmeaza sa fie dezbatuta joi - intr-o sesiune plenara - in Parlametul European.Potrivit uzantelor in asemenea dezbateri, "nivelul participarii este de sef de stat sau de Guvern", l-a anuntat presedintele PE pe liderul ungar intr-o scrisoare la care i-a cerut sa-i raspunda.Budapesta a stabilit ca urmeaza sa fie reprezentata joi de catre ministrul ungar al Justitiei, Judit Varga.La sfarsitul lui martie, Parlamentul ungar a adoptat o lege care-o permite premierului sa guverneze - pana la noi ordine - prin decret, in cadrul unei stari de urgenta adoptate in lupta impotriva epidemiei COVID-19.Aceste puteri aproape depline i-au provocat "ingrijorarea" presedintei Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen si a determinat 16 state membre UE sa lanseze un avertisment.Un purtator de cuvant al Guvermului ungar a catalogat audierea de joi drept o "noua vanatoare de vrajitoare" si un "proces-show"."Cei de stanga si liberalii fac politica in timp ce continentul se confrunta cu una dintre cele mai mari crize sanitare si economice pe care am cunoscut-o de un secol", a deplans miercuri, intr-un mesaj postat pe Twitter , un purtator de cuvant al lui Viktor Orban, Zoltan Kovacs.