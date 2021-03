Viktor Orban reproseaza Bruxellesului ca a organizat prost achizitia vaccinurilor. Ungaria isi va construi propria fabrica de vaccinuri

In timp ce Israelul ''aproape a terminat'' vaccinarea populatiei sale si Marea Britanie si-a vaccinat 30%-40% din populatie, rata medie a vaccinarii in Uniunea Europeana abia ajunge la 6,8%, a adaugat premierul ungar, in declaratia ce a fost acordata postului Radio Kossuth.''Acesta este un indiciu clar ca ceva nu merge bine. Si nu este o chestiune politica sau o acuzatie, nici vreo antipatie fata de UE sau birocratii de la Bruxelles, ci sunt fapte. Acesta este adevarul: au gresit'', a continuat Orban, amintind ca in ultimele saptamani livrarile vaccinurilor din contractele incheiate de Comisia Europeana in numele statelor UE fie au oscilat, fie nu au fost efectuate deloc.Intrebat despre intentia Austriei, Cehiei, Bulgariei, Sloveniei si Letoniei de a obtine convocarea unui summit european pe tema distribuirii vaccinurilor, premierul ungar a apreciat ca Sebastian Kurz, cancelarul austriac, a avut dreptate cand a sesizat aceasta problema, si anume ca ''unele tari (din UE) primesc mai multe (vaccinuri) si altele mai putine'', desi statele membre au convenit ca vaccinurile achizitionate prin mecanismul gestionat de Comisia Europeana sa le fie repartizate proportional in functie de populatia fiecareia.Potrivit lui Viktor Orban, in plus fata de vaccinurile comandate prin acest mecanism, guvernul de la Budapesta a comandat si 3,5 milioane de doze de vaccin din Rusia si China (Sputnik V si Sinopharm). El a mai spus ca Ungaria dezvolta in acest timp un vaccin anti-COVID-19 propriu si construieste o fabrica de vaccinuri la Debrecen, in estul tarii. De asemenea, Ungaria a incheiat o intelegere cu Israelul sa construiasca o fabrica de vaccinuri in aceasta tara.Pe de alta parte, Viktor Orban a avertizat ca valul trei al pandemiei de COVID-19 va fi mai puternic decat cele precedente, iar provocarea in perioada urmatoare va fi capacitatea sistemului sanitar de a face fata din punctul de vedere al personalului si echipamentelor, precum si intensificarea procesului de vaccinare. Vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a admis ca Uniunea Europeana (UE) a facut greseli in elaborarea strategiei de vaccinare impotriva noului tip de coronavirus pentru statele membre.