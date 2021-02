Viktor Orban s-a vaccinat cu serul chinezesc Sinopharm. Vaccinul nu este aprobat in Uniunea Europeana

Ungaria a anuntat marti ca incepe vaccinarea cu serul produs de compania Sinopharm din China, devenind astfel prima tara din Uniunea Europeana care foloseste serul chinezesc.Premierul a scris sec "Sunt vaccinat", fara alte comentarii. Pozele publicate pe reteaua sociala il infatiseaza pe Orban in tricou, cu maneca suflecata, in timp ce i se inoculeaza doza. Din imagini reiese ca acesta a folosit serul Sinopharm.Guvernul de dreapta condus de Viktor Orban, un constant critic al "ritmului lent" al campaniei de vaccinare UE, a fost primul dintre cele 27 de guverne din blocul comunitar care a aprobat utilizarea vaccinurilor rusesti si chinezesti, in conditiile in care acestea nu au primit unda verde din partea Uniunii, scrie Hotnews.ro Ungaria a anuntat inca de luna trecuta ca a ajuns la un acord cu chinezii de la Sinopharm in vederea achizitionarii a nu mai putin de 5 milioane de doze de vaccin, intr-o tara cu 9 milioane de locuitoriIn acelasi timp, guvernul ungar a decis joi extinderea pana pe 15 martie a carantinei partiale impuse pentru combaterea raspandirii coronavirusului, anuntand ca se asteapta la cresterea numarului de cazuri in urmatoarele doua saptamani. Ungaria ar putea lua in considerare inasprirea unora dintre restrictiile impotriva pandemiei de coronavirus in contextul in care se asteapta ca numarul infectarilor sa creasca puternic in urmatoarele doua saptamani, a declarat vineri, 26 februarie, premierul Viktor Orban.Gergely Gulyas, seful cancelariei premierului Viktor Orban, afirma ca guvernul se asteapta ca urmatoarele doua saptamani sa fie "exceptional de dificile".