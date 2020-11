Ungaria lui Viktor Orban se pregateste sa infrunte administratia americana a lui Joe Biden

Prin respingerea refugiatilor, aversiunea fata de echilibrul de puteri si apetenta pentru 'fake news', stilul controversat de guvernare al prim-ministrului ungar, deja in conflict cu Bruxellesul, il apropia de presedintele american republican Donald Trump , perdant in alegerile din noiembrie.Insa acest mod de a conduce l-ar putea aduce in conflict cu presedintele ales al SUA, democratul Joe Biden , care s-a luptat deja impotriva incalcarilor statului de drept din Ungaria, tara membra a UE si NATO , cand era vicepresedinte.Prin urmare, Budapesta se asteapta la relatii dificile si a atentionat, joi, SUA sa nu revina la politica de "exportare a democratiei", prin vocea sefului de cabinet al lui Viktor Orban, Gergely Gulyas.Aparent, Ungaria se asteapta sa fie "pedepsita" pentru sprijinul acordat lui Trump si se declara "pregatita sa se lupte cu administratia Biden", potrivit politologului Peter Kreko, intervievat de AFP.In timpul campaniei electorale din SUA, candidatul democrat a denuntat mana intinsa de presedintele Trump premierului Ungariei, tara de 9,7 milioane de locuitori, acuzandu-l ca "se imbratiseaza cu toti banditii din lume".Viktor Orban a fost primit in mai 2019 la Casa Alba , o prima vizita la acest nivel din 2005, iar presedintele american l-a numit un lider "respectat in toata Europa" si care "face o treaba buna".Acest gest amical a fost atunci considerat de comentatori ca intoarcerea unui serviciu, dupa ce Viktor Orban a fost singurul lider din UE care l-a sustinut deschis pe Trump in alegerile prezidentiale din 2016 impotriva lui Hillary Clinton In 2011, cand era secretar de stat, democrata a criticat politica "autoritara" a lui Orban, iar in 2014 zece oficiali ungari suspectati de coruptie au primit interdictie de a intra pe teritoriul SUA.In ceea ce il priveste, Donald Trump "a ignorat in mod spectaculos reculul democratic, precum si influenta tot mai mare a Rusiei si Chinei in Ungaria", afirma Peter Kreko, directorul think-tank-ului Political Capital.Liderul suveranist ungar, din nou la putere din 2010, a intarziat in a-l felicita pe Joe Biden pentru "campania reusita" si i-a urat doar sanatate si succes.In septembrie, Orban afirma ca vede in realegerea lui Trump "cea mai buna dintre solutii pentru Europa Centrala" si s-a laudat ca a fost surprins de un telefon de la presedintele american in timp ce facea treaba in bucatarie.Media ungare apropiate de guvern continua sa relateze despre acuzatiile de frauda la alegerile din SUA.Agoston Mraz, de la grupul de reflectie Nezopont, cred ca Budapesta "nu are un plan B", dar ca pragmatismul ar trebuie sa prevaleze in cele din urma.Ungaria se opune introducerii unui mecanism care ar priva de fonduri europene tarile din UE acuzate ca incalca independenta justitiei si drepturile fundamentale, iar opozantii lui Viktor Orban prezic o izolare tot mai mare. ONU , Consiliul Europei, OSCE si UE il acuza cu regularitate pe Orban ca adopta legi neconforme cu dreptul si valorile europene.Fostul presedinte ale Consiliului European Donald Tusk vede la orizont "sfarsitul triumfului populismelor de extrema dreapta si in Europa".Primarul liberal al Budapestei, Gergely Karacsony, si-a exprimat speranta ca Joe Biden "va fi bun pentru Ungaria", in timp ce "Trump era bun pentru Orban".Intr-un context de pandemie care va aduce multiple provocari noii administratii americane, ce va avea de gestionat numeroase dosare, noua strategie a lui Viktor Orban ar putea fi cea de a nu iesi in evidenta si de a sta retras, spune Daniel Hegedus, analist de la German Marshall Fund din SUA."Dar este adevarat ca el nu e neaparat bun la asta", a adaugat analistul.CITESTE SI