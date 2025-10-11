Viktor Orban le cere maghiarilor să semneze împotriva planului UE de apărare: „Europa alunecă tot mai repede spre război”. „Strâng semnături în loc de langoși”

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a lansat o petiție și strânge semnături împotriva unui plan de apărare discutat la nivelul Uniunii Europene.

Într-un mesaj transmis pe Facebook, el avertizează că „Europa alunecă tot mai repede spre război” și strânge semnături ca să arate că nu este de acord.

„Ne aşteaptă o toamnă fierbinte. Europa alunecă tot mai repede spre război.

Acum câteva săptămâni, la Copenhaga, a fost prezentat planul de război al Bruxelles-ului: Europa plăteşte, ucrainenii luptă, iar Rusia se va epuiza. Cât va costa asta şi cât va dura nu ni s-a spus. În loc de strategie, oficialii de la Bruxelles s-au mulţumit cu visuri.

În Danemarca am declarat clar: noi nu vrem asta. De atunci au lansat o campanie împotriva Ungariei. Arsenalul e larg: acuzaţii de spionaj, scandaluri cu ştiri false şi şmecherii juridice. S-au năpustit asupra noastră la Bruxelles şi şi-au mobilizat şi reprezentanţii de la noi.

Nu putem privi asta nepăsători! Trebuie din nou să arătăm că poporul maghiar nu vrea război. De aceea, începând de azi, pornim o strângere de semnături împotriva planurilor de război ale Bruxelles-ului. Vom fi în fiecare oraş şi în fiecare sat, pentru că acum avem nevoie de fiecare maghiar iubitor de pace!”, a transmis premierul Ungariei, Viktor Orban.

„Sâmbătă dimineața. Piața din Pesterzébet. Strâng semnături în loc de langoși”, a mai transmis Orban într-o altă postare.

