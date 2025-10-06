Viktor Orbán refuză ca Ungaria să treacă la moneda euro. "Ar fi cea mai strânsă legătură posibilă"

Premierul ungar Viktor Orbán respinge ideea adoptării monedei euro, susținând că Uniunea Europeană se „dezintegrează” și că Ungaria nu ar trebui să-și lege viitorul mai strâns de blocul comunitar. Declarațiile vin în contextul în care Budapesta se confruntă cu suspendarea fondurilor europene și cu presiuni economice interne, iar opoziția promite o apropiere de Bruxelles și de zona euro.

Ungaria, care depinde de blocul comunitar pentru cea mai mare parte a comerțului, care, totodată, și-a modernizat economia cu fonduri europene în valoare de miliarde de euro, de când a aderat acum două decenii, nu îndeplinește în prezent condițiile pentru adoptarea monedei euro, arată Digi 24.ro, care citează Reuters.

Spre deosebire de Danemarca, Ungaria nu beneficiază de opțiunea legală de a nu adera la zona euro.

Cum motivează premierul maghiar

Orbán a devenit un critic din ce în ce mai vocal al UE, care a suspendat miliarde de euro din fondurile destinate Ungariei din cauza reformelor liderului naționalist privind statul de drept.

„Ungaria nu ar trebui să-și lege soarta mai strâns de Uniunea Europeană, iar adoptarea monedei euro ar fi cea mai strânsă legătură posibilă", a spus Orbán.

Comentariile lui Orbán contrastează cu agenda politică a rivalului său din opoziție, Péter Magyar, care face campanie cu promisiunea că va debloca fondurile europene înghețate și că va aduce una dintre cele mai sărace economii ale UE mai aproape de adoptarea monedei euro.

În Ungaria, vor avea loc alegeri parlamentare în primăvara anului 2026. Data nu a fost încă stabilită.

