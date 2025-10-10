Rețeaua de spioni a lui Viktor Orban: Zeci de agenți de informații maghiari, infiltrați în instituțiile Uniunii Europene

Premierul maghiar Viktor Orban a înființat o rețea secretă de agenți din serviciile de informații pe care a infiltrat-o în interiorul instituțiilor Uniunii Europene, arată o investigație comună realizată de ziarul belgian „De Tijd”, ONG-ul ungar Direkt46 și Paper Trail Media. La investigația au contribuit și ziarul german „Der Spiegel” și ziarul austriac „Der Standard”, notează Rador, citând presa belgiană.

Evenimentele au început acum zece ani, când tensiunile dintre guvernul prim-ministrului ungar și Comisia Europeană au început să crească.

Serviciul secret maghiar IH a trimis atunci agenți la reprezentanța permanentă de pe lângă Uniunea Europeană. Aceștia lucrau oficial la probleme financiare și economice, dar în realitate erau însărcinați cu spionarea instituțiilor UE din interior.

Ancheta dezvăluie că spionii lui Viktor Orbán au folosit metode agresive fără precedent pentru un stat membru al UE, care amintesc mai curând practicile regimurilor ruse sau chineze.

Angajații ungari ai Comisiei Europene au fost contactați pentru a partaja, în schimbul unei plăți, informații interne, cum ar fi procesele-verbale ale ședințelor.

Oficialilor maghiari ai UE li s-a cerut chiar să semneze documente care îi desemnau drept „colaboratori secreți” ai serviciilor de informații ungare.

Rețeaua descoperită îl implică și pe actualul comisar european ungar pentru sănătatea și bunăstarea animalelor, Olivér Várhelyi.

Spionajul a avut loc și chiar s-a intensificat în timpul mandatului său la reprezentanța permanentă de pe lângă UE, din 2015 până la sfârșitul anului 2019, arată ancheta.

