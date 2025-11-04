Viktor Orban, despre românul care a câștigat Cupa Campionilor cu Steaua: ”Legenda sportului maghiar”

Autor: Teodor Serban
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 09:33
Viktor Orban, despre românul care a câștigat Cupa Campionilor cu Steaua: ”Legenda sportului maghiar”
Viktor Orban și Ladislau Boloni

Antrenorul român de origine maghiară Ladislau Boloni, care e subiectul unui film documentar, a fost ridicat în slăvi de premierul Ungariei, Viktor Orban.

Deși fostul mijlocaș are 102 apariții și 23 de goluri pentru naționala României și a câștigat Cupa Campionilor cu Steaua în 1986, Boloni este extrem de apreciat și de comunitatea maghiară.

Astfel, inclusiv premierul țării vecine, Viktor Orban, a simțit nevoia să-l felicite pe Boloni pentru cariera sa, cu ocazia filmului documentar care urmează să fie lansat în curând.

”Este legendar pe ecranele de film. Laszlo Boloni merită să fie cea mai mare figură a fotbalului din Transilvania, legenda istoriei sportului maghiar. După Puskás, el este singurul fotbalist maghiar care ar fi putut ridica trofeul BEK (n.r. acordat în 1989 de France Football pentru cel mai bun fotbalist al ultimelor trei decenii).

Filmul este o nostalgie și un suvenir pentru noi, iar pentru următoarea generație este o privire asupra epocii eroice. Astăzi este spectacol de decorațiuni, iar din 6 noiembrie putem face cu toții parte din viața legendei”, a scris Orban pe Facebook.

