Viktor Orban a vorbit într-un interviu pentru un ziar maghiar din Transilvania despre „incertitudinea” în relațiile româno-ungare. „Starea naturală nu este aceea că există pace”

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a acordat un interviu săptămâna aceasta, în timp ce s-a aflat în România pentru congresul UDMR, unui jurnalist la ziarul maghiar Transzilván din Ardeal.

Orban a fost întrebat despre mâncarea, fotbalul și rezultatele Ungariei. În ceea ce privește bucătăria românească, prim-ministrul a spus că nu are o preferință, deoarece „sunt foarte puține lucruri pe care nu le mănânc. Nu plec acasă fără să mănânc ceva, mereu iau o gustare”, potrivit index.hu.

În ceea ce privește cetățenia maghiarilor din Transilvania, prim-ministrul a fost de părere că „doar statul are granițe, națiunea nu. Cine se consideră maghiar, are cetățenie conform ordinii firești a lucrurilor. Este de datoria guvernului maghiar în orice moment să-i ajute pe cei de peste graniță”.

Dar este corect ca maghiarii care locuiesc în străinătate să poată vota la alegerile din Ungaria? În opinia prim-ministrului, da, pentru că „nu s-au mișcat, ci au îndepărtat granițele statului, așa că ar fi nedrept să fie excluși de la posibilitatea de a vota”.

În ceea ce privește fondurile statului maghiar care vin în Transilvania, el a spus: „Motivul pentru care guvernul maghiar le sprijină este acela că niciun maghiar nu poate fi lăsat în pace.” Apoi i-a asigurat pe expatriați: „Atâta timp cât suntem majoritari, nu este nevoie să ne facem griji că sprijinul va fi oprit” – și a adăugat la linia sa de gândire că, în opinia sa, banii investiți nu se pierd, maghiarii din străinătate contribuie la performanța generală a Ungariei, mulți dintre ei lucrând, studiind aici.

Potrivit lui Orbán, „fără maghiari în străinătate, maghiarii din Ungaria ar avea și ei probleme”.

Prim-ministrul a dezvăluit că a venit în România pentru că a fost invitat, în al doilea rând pentru a împărtăși gânduri la congresul UDMR, iar în al treilea rând pentru a se prezenta în fața membrilor de partid alături de premierul Ilie Bolojan, ceea ce consideră a fi un gest important.

Potrivit lui Orbán, însă, există incertitudine în relațiile româno-ungare, dar aceasta este tocmai starea naturală, deoarece istoria celor două popoare este plină de conflicte.

Principala întrebare este „dacă putem intra în divergență pașnică. Starea naturală nu este aceea că există pace, aceasta este mai degrabă o fază excepțională, nu vine de la sine”, doar dacă conducerea celor două țări este hotărâtă să coopereze, iar, potrivit acestuia, actualul guvern al României este din fericire așa.

Potrivit prim-ministrului, UDMR este vocea sănătății și raționalității la București și „fiecare maghiar poate fi mândru pentru că partidul a reușit să ofere o performanță guvernamentală de calitate. [...] Sunt oameni pregătiți, oameni serioși”, care sunt respectați și de politica românească. „Este o sarcină dificilă să fii maghiar în guvernul român, dar UDMR face față provocării”, a declarat Viktor Orbán”.

