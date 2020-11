Budapesta ramane pe pozitii si blocheaza in continuare bugetul Uniunii Europene

Gergely Gulyas a mai spus intr-o conferinta de presa ca Viktor Orban se va intalni in cursul zilei de joi cu omologul sau polonez Mateusz Morawiecki, cei doi urmand sa emita o declaratie scrisa privind pozitia celor doua state, transmite Reuters. Polonia si Ungaria ar trebui sa se adreseze Curtii Europene de Justitie in ce priveste legatura dintre accesarea banilor europeni si statul de drept in loc sa blocheze bugetul UE pentru perioada 2021-2027 si planul de relansare economica, a declarat miercuri presedintele executivului european Ursula von der Leyen Sugestia facuta de presedintele Comisiei Europene este, de altfel, una dintre variantele discutate informal de catre oficialii UE pentru a depasi impasul generat de veto-ul Poloniei si Ungariei, opozitie care blocheaza 1,8 trilioane de euro, bani destinati redresarii economice in cele 27 de state membre.Adresandu-se Parlamentului European, Ursula von der Leyen a subliniat ca decizia UE de a conditiona accesarea fondurilor de respectarea statului de drept este menita sa protejeze banii de la bugetul european."Vorbim despre incalcarea statului de drept ceea ce pericliteaza bugetul UE si nu numai" a declarat Ursula von der Leyen. "Este foarte greu sa iti imaginezi ca exista cineva in Europa care se opune unui astfel de principiu", a adaugat ea.Polonia si Ungaria, care se afla formal sub investigarea UE pentru incalcarea independentei instantelor, a presei si a organizatiilor non-guvernamentale, se tem ca vor pierde accesul la zeci de miliarde de euro in urmatorii sapte ani.CITESTE SI