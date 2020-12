Budapesta solicita Germaniei, care detine presedentia UE, sa vina cu o propunere de buget "care sa fie acceptata in consens"

"Pozitia noastra a fost aceasta din prima clipa si nimeni nu ar trebui sa fie surprins. Din acest motiv presedintia germana a Uniunii Europene trebuie sa gaseasca o cale de iesire din aceasta situatie si sa formuleze o propunere care sa fie acceptata in consens (...) In ceea ce priveste bugetul in urmatorii sapte ani al Uniunii Europene si, respectiv, in ceea ce priveste relansarea economica a Uniunii Europene, in ceea ce inseamna utilizarea fondurilor pentru aceasta, as dori sa va spun urmatoarele lucruri. Ar fi timpul ca la Bruxelles-ul sa lase acea perceptie mincinoasa prin care ar dori sa creeze acea imagine falsa de parca resursele europene ar veni din buna dispozitie a prietenilor nostri din Vestul Europei sau de parca ar fi niste donatii umanitare pentru Europa Centrala. Nu este asa. Resursele europene s-au creat in urma economiei comune a Uniunii Europene, unde participa si Romania , si Ungaria, si Polonia, si Cehia si Slovacia, la fel ca si cetatenii din Europa de Vest", a declarat ministrul ungar de externe, intr-o conferinta de presa, potrivit traducerii oficiale.Peter Szijjarto a subliniat ca aceste resurse europene se cuvin, in egala masura, atat Ungariei, cat si Romaniei, fiindca "cu totii am contribuit la acestea"."Si din acest motiv, un criteriu subiectiv care nu a fost conturat de nimeni sa fie o conditie pentru obtinerea acestor fonduri este inacceptabil pentru noi. Dar nu numai ca este inacceptabil, dar noi consideram ca e contrar si valorilor europene, cat si tratatelor europene", a mai afirmat Peter Szijjarto.Conform Reuters, in cadrul unui vot preliminar la reuniunea de saptamana trecuta a reprezentantilor permanenti ai statelor UE, Polonia si Ungaria si-au pus in aplicare amenintarea ca vor bloca prin veto bugetul multianual al UE pentru perioada 2021-2027 (de 1.074 de miliarde de euro) si planul de redresare ''Next Generation'' (de 750 de miliarde de euro), daca va fi adoptat acordul convenit la inceputul lunii intre Parlamentul European si presedintia germana a Consiliului UE privind introducerea criteriului conditionalitatii.Acest acord, adoptat la acea reuniune prin majoritate calificata, prevede ca, la propunerea Comisiei Europene si cu aprobarea unei majoritati calificate a statelor membre, vor putea fi suspendate fondurile europene in cazul statelor membre acuzate ca incalca statul de drept (independenta justitiei, a presei, drepturile fundamentale etc), mecanism considerat de guvernele polonez si ungar un instrument arbitrar bazat pe criterii politice si ideologice.CITESTE SI: