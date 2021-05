Fotbalul romanesc depinde de Ungaria. Inca o echipa din Liga 1 apeleaza la banii lui Viktor Orban, premierul maghiar

Dupa Sepsi si Csikszereda, UTA cere ajutor financiar la Viktor Orban , premierul Ungariei.O spune chiar unul dintre actionarii echipei aradene."Ma gandesc pentru ca este nevoie si vedem ca se pot obtine rezultate cu o finantare suplimentara. Sunt exemple foarte bune din tara si nu numai.Exista deja discutii initiate in judetul Bihor, exista planul pentru academii in Satu Mare, deci sunt proiecte in derulare",a spus Alexandru Meszar, unul dintre actionarii clubului UTA, la gsp Sepsi si Csikszereda au fost ajutate cu sume importante de bani de guvernul maghiar. Acelasi lucru vrea si UTA, care deja a trimis o cerere spre Budapesta."Raspunde intr-o zi la scrisorile noastre. In Romania, e nevoie de 30 de zile, plus alte zile de prelungire", a declarat Meszar la emisiunea GSP Live In urma cu 10 ani, Viktor Orban a initiat un proiect prin care fotbalul din Ungaria si din zonele din strainatate, unde traiesc multi maghiari, sa primeasca o investitie de aproape 2 miliarde euro.