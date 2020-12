Investitii uriase anuntate de Ungaria in Ardeal. Cati bani "va pompa" guvernul Viktor Orban in judetele cu minoritati maghiare

Peter Szijjarto spune ca programul gandit de Guvernul Viktor Orban care este sincronizat cu legislatia Romaniei si cu cea internationala, si a alocat deja un buget de 6,5 miliarde forinti (18 milioane euro)."Au fost realizate 53 de investitii agricole majore, in valoare totala de 47 de miliarde de forinti (circa 112 milioane de euro n.r.), facand posibil in judetele Covasna, Harghita si Mures, pentru fermierii de aici sa isi valorifice produsele aici si, ulterior, dupa prelucrare, sa ajunga pe pietele externe. La aceasta dezvoltare de peste 40 de miliarde, Guvernul Ungariei a oferit un sprijin de 20 de miliarde de forinti (circa 56 de milioane de euro n.r.). Si intrucat a avut succes, am decis sa continuam si am deschis un buget nou de 6,5 miliarde forinti (in jur de 18 milioane de euro n.r.) pentru investitii in agricultura si in industria alimentara. Daca ma uit la cei 5 ani care au trecut, de cand am avut acest program de dezvoltare economica in Ardeal, atunci pot sa va spun ca 6.045 de proiecte au fost sprijinite financiar si aceste 6.045 de proiecte au adus o investitie de 135 de miliarde de forinti ca investitie", a declarat Peter Szijjarto, intr-o conferinta de presa.Potrivit ministrului ungar, aceste investitii au fost facute in Romania , iar din acest motiv pot fi calificate si ca fiind in interesul Romaniei si al romanilor."In ceea ce priveste Programul de dezvoltare economica din Ardeal, la conceperea acestuia am fost foarte atenti ca sa corespunda legislatiei internationale, legislatiei romane si va pot spune, cu curaj, ca Programul de dezvoltare economica din Ardeal este sincronizat cu legislatia Romaniei, legislatia europeana si cea internationala. Programul de dezvoltare economica din Ardeal infiinteaza locuri de munca in Romania, in Romania aduce taxe la buget si contribuie la dezvoltarea economica a acestei tari. Si, evident, consolideaza si comunitatea maghiara de aici. Din partea noastra, evident dupa consultarile cu UDMR , suntem gata sa continuam acest program de dezvoltare economica, avand in vedere succesul din anii anteriori", a sustinut ministrul Peter Szijjarto.El a mai subliniat ca atat timp cat formatiunea sa, FIDESZ, se afla la guvernare in tara vecina, acest program de dezvoltare economica va continua.CITESTE SI: