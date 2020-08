Ungaria va inaspri in septembrie restrictiile privind calatoriile in strainatate si recomanda evitarea acestor deplasari

"Situatia in Europa se deterioreaza si in cel mai bun caz stagneaza in unele tari", a spus Gulyas la un briefing de presa. "Nicio relaxare a restrictiilor existente nu este asadar posibila. Dat fiind ca in cele mai multe tari numarul cazurilor (de COVID-19) creste, va fi nevoie de reguli mai stricte", a atentionat oficialul ungar.El a precizat ca structura operativa de coordonare a raspunsului Ungariei fata de epidemia de coronavirus va prezenta propunerile sale la sedinta de guvern de saptamana viitoare.In acest context, Gergely Gulyas a recomandat cetatenilor ungari sa nu-si planifice calatorii in strainatate in luna septembrie, mai ales in tarile din partea sudica a Europei.Ungaria se afla cu numai cateva saptamani in urma tendintei de crestere a raspandirii coronavirusului din alte zone ale Europei, prin urmare guvernul de la Budapesta nu poate relaxa restrictiile de calatorie, a explicat el.Consilierul premierului Viktor Orban a mai spus ca guvernul doreste sa asigure reluarea in siguranta a anului scolar la 1 septembrie si va decide de asemenea saptamana viitoare cu privire la pasii de urmat la acest capitol.Ungaria a inregistrat miercuri 32 de noi cazuri de COVID-19, al caror total de la inceputul pandemiei ajunge astfel la 5.002, dintre care 609 decese.Conform masurilor in vigoare in prezent in Ungaria, persoanele care vin din tari cu rate ridicate de infectare cu noul coronavirus trebuie sa ramana 14 zile in autoizolare sau sa obtina doua rezultate negative la testarea pentru COVID-19.