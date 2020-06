Viktor Orban, atac fara precedent la adresa Vestului Europei: Vom fi prezenti la inmormantarea celor care au vrut sa ne bage pe noi in mormant

Ziare.

" << Vestul a violat granitele milenare ale Europei Centrale >> si << ne-a inghesuit intre frontiere care nu pot fi aparate, ne-a privat de bogatiile naturale, ne-a izolat de resurse, facand din aceasta tara o celula a condamnatilor la moarte >> ", a transmis Orban la doua zile dupa marcarea Tratatului de la Trianon, potrivit agentiei MTI, citata de G4media." << Au fost multi care s-au oferit pentru a ingropa Ungaria cu placere >>, si-au unit fortele ca sa ne piarda, noi insa am ramas in picioare si am rezistat. Astazi nu mai exista Cehoslovacia, nici Iugoslavia, nici Uniunea Sovietica, nu mai exista Imperiul Britanic, nici cel Francez, in timp ce noi << inca vom fi prezenti la inmormantarea celor care au vrut sa ne bage pe noi in mormant >> ", mai arata sursa citata.Politologul Remus Ioan Stefureac a precizat despre discursul premierului maghiar ca spera sa fie o greseala de traducere."Discursul lui Orban nu e doar antieuropean, ci exprima un dispret profund fata de umanitate. Cum poti sa spui asa ceva si apoi sa pretinzi ca esti parte a lumii civilizate. Nu cred ca maghiarii de bun simt din Ungaria, din Romania, Slovacia, Serbia , Ucraina etc, pot rezona la asa ceva.... Viktor Orban: << Vom izbandi. Vom face mare Bazinul Carpatic. Vestul ne-a violat granitele.... Vom fi prezenti la inmormantarea celor care au vrut sa ne bage pe noi in mormant >> ", a scris Stefureac pe pagina sa de Facebook Premierul Ungariei a mai declarat: "Construim cu bucurie viitorul comun impreuna cu Slovacia, Serbia, Croatia si Slovenia, tari mandre de caracterul lor national, istoria a oferit popoarelor din Europa Centrala sansa de a deschide o noua epoca, sa se ridice impreuna. In ultimii zece ani s-a dovedit ca daca forta vitala a partilor natiunii maghiare se reuneste, aceasta este bine si pentru vecinii nostri (... ) Vedem la vecinii nostri aspecte care ne despart, dar vedem si ceea ce ne uneste, iar noi vrem sa facem mare Bazinul Carpatic impreuna cu popoarele care traiesc alaturi de noi", a mai spus Orban, fara sa numeasca Romania, Ucraina si Austria.Pe de alta parte, Stefureac a mai subliniat ca, intr-un asemenea context, devine si mai important ca Romania sa protejeze drepturile minoritatilor si sa ofere "ca si pana acum, o lectie de civilizatie politica acestui personaj si camarilei sale care fac atat de mult rau cooperarii, bunei intelegeri dintre popoarele Europei Centrale si de Est si culmea, comunitatilor maghiare. Iar UDMR poate va intelege, in al 12-le-a ceas, imensul deserviciu pe care si-l face siesi ca organizatie politica si comunitatii maghiare din Romania prin transformarea sa intr-o anexa a lui Viktor Orban si a ideilor sale anti-democratice".