Viktor Orban: Primele doze de vaccin impotriva noului coronavirus sunt asteptate in Ungaria in ultimele zile din decembrie

El a mentionat ca grupul operativ din Ungaria de coordonare a raspunsului la epidemie a pregatit un plan de actiune privind vaccinarea anti-coronavirus pe plan national, subliniind ca aceasta va fi benevola si gratuita, intr-o prima faza urmand ca vaccinul sa fie administrat membrilor personalului medical, urmati de pacientii cu boli cronice."Fiecare viata conteaza; am incheiat contracte cu fiecare dintre producatorii seriosi de vaccin", a spus Orban, precizand ca actualele reglementari privind coronavirusul trebuie mentinute pana ca vaccinarile sa poata incepe.Agnes Galgoczi, sefa departamentului de epidemiologie de la Centrul public sanitar national (NNK), a declarat la randul ei luni ca mici cantitati din noile vaccinuri impotriva noului coronavirus ar putea ajunge in Ungaria in aceasta luna, dar campania de vaccinare in masa poate incepe din 2021.Potrivit lui Galgoczi, Ungaria a contractat 17,5 milioane de doze de vaccin de la diferiti producatori, iar procedura de autorizare a vaccinurilor este monitorizata permanent.Cum vaccinul produs de Pfizer are cele mai mari sanse sa fie aprobat cat mai curand de Agentia europeana a medicamentelor, acesta va fi primul tratament de acest gen folosit pentru vaccinarea in masa in Ungaria, a adaugat ea.CITESTE SI: