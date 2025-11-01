Tot mai multe solicitări de suspendare a dreptului de vot al Ungariei în UE. „Orban promovează politica lui Putin în Consiliul European”

Autor: Maria Mora
Sambata, 01 Noiembrie 2025, ora 12:52
161 citiri
Tot mai multe solicitări de suspendare a dreptului de vot al Ungariei în UE. „Orban promovează politica lui Putin în Consiliul European”
Viktor Orban și Vladimir Putin FOTO Hepta

Mai mulți europarlamentari cer suspendarea dreptului de vot al Ungariei în Consiliul UE. Aceștia susțin că blocul comunitar nu trebuie să mai accepte blocajele premierului ungar Viktor Orbán în ceea ce privește sancțiunile împotriva Rusiei. Aceștia acuză faptul că „comportamentul lui Orbán pune în pericol securitatea europeană”.

David McAllister (CDU) subliniază că, până în prezent, statele membre ale UE au dat dovadă de o unitate istorică în ceea ce privește sprijinul acordat Ucrainei. Cu toate acestea, politica față de Ucraina se lovește din ce în ce mai mult de blocaje din cauza unor țări precum Ungaria.

„Aceste blocaje sunt adesea determinate de calcule politice interne”, a declarat președintele Comisiei pentru afaceri externe.

„Faptul că, de exemplu, Ungaria instrumentalizează principiul unanimității în scopuri proprii este inacceptabil”, a spus McAllister, conform fr.de.

Bernd Lange a solicitat – într-un interviu acordat publicației menționate – să fie analizate cu mai multă atenție aceste chestiuni.

„Retragerea dreptului de vot este cea mai puternică armă din cadrul Uniunii Europene. De aceea, ar trebui să ne gândim bine înainte de a lua această măsură drastică”, consideră președintele Comisiei pentru comerț internațional a Parlamentului European.

„Deoarece Ungaria încalcă din ce în ce mai mult dreptul european, pune în mod repetat sub semnul întrebării solidaritatea europeană și, astfel, îi jignește în mod deliberat pe ceilalți parteneri și cooperează deschis cu conducătorii autoritari din Rusia și China, ar trebui să discutăm serios toate opțiunile”, susține Lange.

„În această situație, trebuie să-i retragem Ungariei dreptul de vot”, a afirmat Terry Reintke, co-candidată la președinția Partidului Verde European în 2024.

Pentru Reintke, blocajele Ungariei în politica de sancțiuni nu joacă un rol decisiv, ci încălcările Ungariei împotriva valorilor UE.

„Ungaria nu mai este, de facto, o democrație funcțională, iar articolul 7 ne-ar permite să justificăm retragerea dreptului de vot”, a argumentat președinta grupului Verzilor din Parlamentul European.

Procedura prevăzută la articolul 7 pentru protejarea valorilor fundamentale ale UE a fost introdusă în 1997 prin Tratatul de la Amsterdam. Aceasta permite să se stabilească dacă există riscul unei încălcări a valorilor UE sau dacă a avut deja loc o încălcare gravă.

Cea mai severă sancțiune prevăzută de această procedură este suspendarea drepturilor de vot ale statului membru.

„Prin procedura prevăzută la articolul 7, vrem să împiedicăm ca anumite state membre să submineze UE, iar Orbán face exact acest lucru, promovând în multe privințe politica lui Putin în Consiliul European. Orbán vrea astfel să destabilizeze Europa”, a explicat Reintke poziția sa.

„În general, sunt în favoarea abolirii principiului unanimității în UE, în special în politica de sancțiuni”, a declarat Daniel Freund, din Partidul Verde.

El solicită de mult timp în mod public suspendarea dreptului de vot al Ungariei.

„UE ar trebui să devină mai capabilă să acționeze, iar Ungaria încalcă în mod flagrant Tratatul UE”, apreciază Freund, un cunoscut critic al lui Orbán.

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán amenință în mod repetat cu blocaje în ceea ce privește sancțiunile UE împotriva Rusiei.

Cu câteva zile în urmă, el a anunțat o alianță cu Slovacia și Cehia, împotriva măsurilor de susținere a Ucrainei.

Cum a vrut Viktor Orban să îl coopteze pe George Simion în lupta împotriva UE. Planul secret al liderului de la Budapesta, care însă nu a dat roade
Cum a vrut Viktor Orban să îl coopteze pe George Simion în lupta împotriva UE. Planul secret al liderului de la Budapesta, care însă nu a dat roade
Premierul maghiar Viktor Orban ar fi urmărit să îl coopteze pe George Simion ca aliat împotriva UE, dacă liderul AUR ar fi câștigat alegerile prezidențiale, acesta fiind motivul pentru care...
Ungaria vrea o alianță anti-Ucraina în UE. Viktor Orban speră ca Cehia și Slovacia să i se alăture
Ungaria vrea o alianță anti-Ucraina în UE. Viktor Orban speră ca Cehia și Slovacia să i se alăture
Ungaria pregătește o alianță sceptică faţă de Ucraina în cadrul UE. Premierul Viktor Orban vrea ca Cehia și Slovacia să i se alăture. Informația a fost dezvăluită de un consilier...
#Viktor Orban, #Ungaria, #drept vot, #suspendare drept vot, #europarlamentari, #consiliul ue, #sanctiuni Rusia, #blocare sanctiuni, #drept veto , #stiri Europa
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Divortul anului in Romania. Lovitura de teatru, la prima infatisare a procesului
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Vacanta de vis in Albania, transformata in cosmar. Povestea unui cuplu care s-a adresat Curtii de Justitie Uniunii Europene

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Tot mai multe solicitări de suspendare a dreptului de vot al Ungariei în UE. „Orban promovează politica lui Putin în Consiliul European”
  2. Imagini șocante de la un accident în Maramureș. Depășire între două căruțe nesemnalizate, noaptea. Una a fost spulberată de o mașină cu 107km/h. Căruțașul avea alcoolemie 0.91 VIDEO
  3. Departamentul de Justiție investighează fundația Black Lives Matter. Ce acuzații i se aduc SURSE
  4. Ucraina, atac major asupra unei conducte-cheie din regiunea Moscovei. „Acţiunile noastre au cauzat daune mult mai mari decât orice sancţiuni” VIDEO
  5. The Guardian, despre pădurea clujeană Hoia - Cea mai bântuită pădure din lume. „Copaci contorsionați, OZN-uri și povești înfricoșătoare”
  6. Șeful CIA, pe furiș la Bruxelles pentru a calma liderii UE. Vizita, în contextul politicii schimbătoare a administrației Trump
  7. Canada i-a cerut scuze lui Trump, pentru a scăpa de creșterea tarifelor. De ce se simțise jignit președintele SUA
  8. Întâlnire secretă la cel mai înalt nivel privind Ucraina. Participanții nu au voie să comunice nimic, iar telefoanele sunt interzise
  9. Surpriză neplăcută pentru cumpărătorul unui SUV de lux: „Plăcuțe de frână” ale unui Mercedes GLE 400 făcute din lemn FOTO
  10. Când va fi gata și ultimul tronson al autostrăzii Sibiu - Nădlac 2. În ce stadiu se află lucrările la așa numitele „tuneluri pentru urși” FOTO/VIDEO